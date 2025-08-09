Implementa Registro Central Comercial nueva plataforma digital para inscripción obligatoria

El Registro Central Comercial (RCC) activó una nueva plataforma digital que permite a todos los actores económicos, tanto estatales como privados, realizar en línea el trámite obligatorio de inscripción comercial. Esta herramienta facilita el envío de los datos requeridos para obtener la licencia comercial necesaria para operar legalmente. De acuerdo con el Decreto 184, la inscripción en […]

De acuerdo con el Decreto 184, la inscripción en el RCC es obligatoria para todas las personas naturales y jurídicas que realicen actividades comerciales. La falta de esta licencia o no haber realizado el trámite de inscripción puede resultar en sanciones económicas, cierre de establecimientos o revocación de los permisos para ejercer actividades comerciales.

