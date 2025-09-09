Cuba a crucial juego en torneo premundial de béisbol sub-15

Con saldo de un triunfo y dos derrotas, el equipo Cuba de béisbol sub-15 comienza hoy la segunda vuelta del torneo premundial caribeño de la categoría obligado a ganar sus tres juegos.

Por: Norland Rosendo González

Este martes los dirigidos por el mentor pinareño Alexander Urquiola chocarán con el anfitrión República Dominicana, líder invicto con 3-0, que en el primer compromiso bilateral dejó en el campo a los de la mayor isla de las Antillas por 9-8.

En la jornada de lunes, los cubanos lograron su primer éxito al doblegar a Aruba por 8-5, único elenco sin éxitos en la cuadrangular que otorgará un solo cupo directo para la cita del orbe del año próximo en Italia.

Las aspiraciones del plantel de Urquiola júnior, hijo del mítico camarero y también laureado director Alfonso Urquiola, pasan por conseguir triunfos consecutivos ante los dominicanos, Puerto Rico y Aruba, sus rivales, por ese orden, hasta el jueves 11, último día de la competencia.

Quien ocupe el segundo puesto quedará a la espera de dos comodines que serán repartidos entre los subcampeones de los tres torneos regionales organizados por WBSC Américas, el ente rector del béisbol en el continente, que anunció como primer criterio de selección los campeonatos con más participantes y después la ubicación en el ranking mundial.

El primer parámetro pone en una situación más incómoda a los cubanos, que juegan en la justa premundial más reducida, con solo cuatro asistentes, mientras los demás tienen cinco selecciones.

El certamen de la zona sur dejó como titular a Venezuela, mientras Colombia resultó su escolta, y la lid de norte y Centroamérica se jugará próximamente en México, con la asistencia también de Estados Unidos, Nicaragua, Panamá y Costa Rica.

Detrás de República Dominicana se ubican Puerto Rico (2-1), Cuba (1-2) y Aruba (0-3).

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.