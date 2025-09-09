Cuba a la ronda de consuelo en el Mundial Juvenil de béisbol

Tras vencer en sus dos primeras presentaciones ante Sudáfrica e Italia, los caribeños encadenaron tres derrotas consecutivas y finalizaron cuartos en el grupo A, puesto que únicamente les permite avanzar a la ronda de consuelo para discutir posiciones del séptimo al duodécimo lugar.
Los surcoreanos tomaron ventaja temprano, con dos carreras en la primera entrada ante el abridor cubano Leandro Forteza, gracias a un triple de Jaewon Oh, un boleto y un error defensivo. En el segundo capítulo ampliaron la diferencia con un elevado de sacrificio de Jiho Park.
Desde entonces, el relevista Edenis Cruz contuvo a los asiáticos durante cinco entradas, pero la ofensiva antillana apenas pudo conectar un hit frente al abridor ganador Joel Kim, quien ponchó a 10 rivales en cinco episodios y un tercio de labor.
El equipo dirigido por Abeyci Pantoja acumula ya 22 entradas consecutivas sin anotar, en las que solo ha disparado cinco imparables.Además de Surcorea, aseguraron su clasificación a la siguiente fase Japón y Puerto Rico por el grupo A, mientras que en el grupo B ya tenían su boleto Estados Unidos y China Taipéi, a la espera de definirse el último clasificado.