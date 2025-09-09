Dos cubanos por boleto a cuartos en el Mundial de Boxeo

Dos púgiles cubanos buscarán hoy avanzar a cuartos de final del Campeonato Mundial de Boxeo que se celebra en esta ciudad, donde la armada de la isla continúa su batalla por las medallas.

En el primer turno, el debutante Alejandro Claro enfrentará al húngaro Istvan Szaka en los 51 kilogramos. Más tarde, el campeón olímpico Erislandy Álvarez subirá al cuadrilátero frente al kirguís Almaz Orozbekov, tras imponerse el domingo por votación unánime al español Oier Ibarreche.

La jornada anterior dejó una alegría para la delegación antillana: el capitán Julio César La Cruz venció con autoridad 5-0 al iraní Amir Esmaeili Vandaei y avanzó a cuartos de final, mostrando nuevamente su clase y liderazgo dentro del equipo.

Sin embargo, los cubanos también acumulan bajas sensibles. De los ocho inscritos, cinco ya quedaron eliminados: Rolando Martínez (55 kg), Jorge Soto (80 kg), Jorge Cuéllar (70 kg), Nelson William (90 kg) y Luis Enrique Vinent (60 kg), este último despedido tras su segunda presentación.

El certamen, con sede en el M&S Bank Arena de Liverpool hasta el 14 de septiembre, reúne a más de 540 boxeadores de 66 países, y se perfila como uno de los grandes pasos en la ruta hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

