Presidente Díaz-Canel en Cuba tras gira por Asia

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llegó hoy a esta capital tras concluir una gira internacional por Vietnam, China y Laos, países a los que agradeció por el cariño, la solidaridad y la hospitalidad recibidos.

El mandatario fue recibido por el vicepresidente Salvador Valdés, el primer ministro Manuel Marrero y el secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales.

Díaz-Canel expresó en la red social X su voluntad de continuar trabajando en la concreción de todo lo acordado durante la gira “para el bienestar de nuestras naciones”. “Cuenten siempre con Cuba”, subrayó.

La visita del jefe de Estado se desarrolló del 31 de agosto al 7 de septiembre, en el marco del aniversario 65 del establecimiento de las relaciones históricas con Vietnam y China, países con los que Cuba mantiene estrechos nexos de solidaridad y cooperación.

Por su parte, en el caso de Laos, se reafirmó la prioridad que Cuba otorga a las relaciones fraternas y amistosas con ese país.

