Los Trabajadores Sociales en Granma se alistan para celebrar el aniversario 25 de su creación

Esta iniciativa creada por el Comandante en Jefe Fidel Castro el 10 de septiembre del año 2000, constituye una de las obras que muestran una profunda labor humanista que toca las fibras más sensibles de la sociedad cubana, al brindar apoyo económico y acompañamiento psicológico a las personas en situación de vulnerabilidad.

Foto: Manuel Palomino

Durante el acto político cultural efectuado en el parque 24 de febrero los Trabajadores Sociales del municipio de Campechuela, expresaron su compromiso con la sociedad y con el legado del líder de la Revolución Cubana.

A nombre de los presentes Sandra Remón Palomino expresó. ” Para cumplir con nuestra misión de sanadores del alma nos comprometemos a profundizar en las problemáticas que afectan a las personas más necesitadas, a continuar generando confianza y a e impulsar el cambio social iniciada en nuestro país el 1ro de enero de 1959.

Durante el acto las máximas autoridades políticas y gubernamentales del territorio reconocieron a los Trabajadores Sociales más destacados en la última etapa de trabajo y los convocaron a perfeccionar su labor en un momento crucial para la nación.

Con información de Manuel Palomino

