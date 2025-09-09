Comienza en Bayamo IV Edición de la expoferia comercial internacional Multiserf 2025

La ciudad de #Bayamo acogerá por estos días la IV edición de la Expoferia comercial internacional Multiserf 2025. El evento con sede principal en el hotel “Sierra Maestra” y extensión en el recinto ferial EXPO GRANMA reúne a representantes de diversos países y tiene como invitado de honor a Trinidad y Tobago. La importante cita se consolida como plataforma estratégica para el desarrollo de proyectos internacionales y el fortalecimiento de vínculos entre empresas cubanas y extranjeras.