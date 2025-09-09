Crean en Rusia una IA para reconocer las emociones humana

Investigadores del Centro Federal de San Petersburgo de la Academia Rusa de Ciencias desarrollaron un sistema de Inteligencia Artificial (IA) capaz de reconocer las emociones humanas, informó hoy el canal multinacional TVBrics.

Foto tomada de Prensa Latina

La nota refiere que el sistema puede funcionar incluso en condiciones difíciles, como con ruido, mala iluminación o si la persona permanece en silencio o no mira a la cámara, y su precisión de identificación alcanza el 80 por ciento.

Además, los servicios de IA podrán reconocer emociones complejas, como el sarcasmo o la ironía, cuando el significado de las palabras no coincide con la entonación o la expresión facial. Esto ayudará a mejorar el desempeño de los asistentes digitales.

«Desarrollamos un sistema inteligente para el análisis multimodal de vídeo, audio y texto con el fin de reconocer las emociones humanas, como la alegría, la ira, la tristeza y otras manifestaciones emocionales, refirió el jefe del laboratorio de Interfaces de Voz del instituto de San Petersburgo, Alexei Karpov.

Igualmente el programa puede realizar análisis de sentimiento de la información, es decir, determinar la actitud de una persona hacia un evento, explicó el investigador.

El sistema se basa en varias redes neuronales que fueron entrenadas con una decena de bases de datos abiertas para los investigadores. Estas bases contienen grabaciones de audio y video multilingües de personas de diferentes edades, géneros y países.

Para la base de datos en ruso, por ejemplo, se reclutaron estudiantes de academias teatrales que representaban diversas emociones.

El programa puede reconocer siete emociones básicas en los seres humanos: alegría, tristeza, miedo, disgusto, sorpresa, ira y calma. Además, determina el tono emocional general: positivo, negativo o neutral.

El desarrollo es una aplicación con una interfaz sencilla: se pueden cargar grabaciones de audio o video, y el sistema las procesará automáticamente mostrando el resultado: las emociones reconocidas y el tono general.

Claudia Garrido Tarancón