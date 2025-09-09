Fortalece Cuba vínculos biofarmacéuticos en la India

Armando Garrido Beracierto, presidente de MediCuba, encabeza la delegación cubana que asiste a la Feria Expositiva de la Industria Farmacéutica de la India, IPHEX 2025, considerada la mayor plataforma del sector en ese país asiático.

Foto tomada de la ACN

Según publica el sitio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, durante el evento, con sede en Nueva Delhi, la representación de la mayor de las Antillas sostuvo encuentros con instituciones y empresas líderes en salud, biofarmacéutica y equipamiento médico, con el objetivo de explorar oportunidades de colaboración bilateral.

Las conversaciones se centraron en el intercambio tecnológico, la investigación conjunta y el acceso a nuevos mercados para productos cubanos.

Como parte del programa, la delegación se reunió con el Comité Nacional de Solidaridad con Cuba, al que agradeció por su reciente campaña de recaudación de fondos destinada a apoyar el sistema de salud cubano, gesto que reafirma los lazos de amistad entre ambos pueblos.

La participación en IPHEX 2025 se inscribe en la estrategia de internacionalización de la industria biofarmacéutica cubana, que busca ampliar su presencia en Asia y consolidar alianzas estratégicas en el contexto de los desafíos globales en salud.

