Comienza en Bayamo IV Edición de la expoferia comercial internacional Multiserf 2025

La ciudad de Bayamo acoge por estos días la CUARTA edición de la Expoferia comercial internacional Multiserf 2025. El evento con sede principal en el hotel “Sierra Maestra” y extensión en el recinto ferial EXPO GRANMA reúne a representantes de diversos países y tiene como invitado de honor a Trinidad y Tobago.

Foto: Lianet Pérez

Bayamo abre sus puertas a la cuarta edición de la Expoferia comercial internacional Multiserf 2025.

El evento, que en esta ocasión tiene como país invitado a Trinidad y Tobago, es auspiciado por la Sociedad de Responsabilidad Limitada de origen cubano MultiSerF.

El importante encuentro se consolida como plataforma estratégica para el desarrollo de proyectos internacionales y el fortalecimiento de vínculos entre empresas cubanas y extranjeras al tiempo que enfoca sus sesiones en impulsar la integración caribeña y el empleo de la inteligencia artificial para fortalecer competencias empresariales.

Como parte del programa de actividades en la cita académica representantes del país invitado de honor expusieron estrategias para expandir el turismo en esa región, la evolución de indicadores financieros durante estos últimos años, acuerdos entre cuba-caricom para mejorar la comercialización de productos, así como cooperaciones económicas entre ambos países.

Durante la jornada diferentes empresas expusieron temas referidos a la amplia gama de productos y servicios que ofertan, características de sus fabricaciones, así mismo asesoramiento experto en materiales tecnológicamente avanzados para impulsar mercados agrícolas e industriales.

Durante el encuentro, los asistentes pudieron adquirir conocimientos y asesorías en materias de trabajo, arbitraje comercial internacional y sobre inversión extranjera, temáticas útiles para los actuales emprendimientos en el territorio oriental.

Estuvieron presentes en los debates la DraC. Leonor Estrada presidenta de MultiSerF, así como directivos y representantes de empresas cubanas y extranjeras.

Acciones como esta, constituyen un puente hacia el futuro empresarial de la provincia, apostando por la innovación y el desarrollo integral de esta porción del suroriente cubano.

Lianet Pérez Sanchez