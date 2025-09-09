Laos continuará apoyando a Cuba, aseguró Canciller

Thongsavanh Phomvihane, ministro laosiano de Relaciones Exteriores, abogó por reforzar y ampliar los nexos entre ambos países.

Foto tomada de la ACN

Laos continuará apoyando a Cuba en su camino hacia el desarrollo, en la lucha contra el bloqueo, contra todo aislamiento que se le quiera imponer, aseguró Thongsavanh Phomvihane, ministro laosiano de Relaciones Exteriores.

El diplomático se expresó así en Vientián, la capital de esa nación asiática, en declaraciones ofrecidas al grupo de prensa que acompañó al Presidente Miguel Díaz-Canel en su reciente visita oficial a la República Popular Democrática Lao, destaca hoy la Presidencia cubana.

Thongsavanh Phomvihane se refirió a la historia compartida entre los dos países por más de cinco décadas, a los vínculos existentes entre el Partido Comunista de Cuba y el Partido Popular Revolucionario Lao, y entre el Comandante Fidel Castro Ruz y el presidente Kaysone Phomvihane.

Cuba nos ayudó en la lucha por nuestra independencia, cuando nos prestó asistencia, especialmente en materia de salud, con medicamentos y médicos que trabajaron en el norte, en las zonas de la resistencia revolucionaria, en las cuevas de Viengsay, declaró.

El diplomático comentó sobre el permanente intercambio educacional entre los dos países que ha contribuido al fortalecimiento de la amistad, de las relaciones y de la cooperación bilateral.

Creo que los laosianos graduados en Cuba seguirán siendo mensajeros de la amistad, seguirán tendiendo puentes entre los pueblos y los gobiernos de los dos países, expresó.

Resaltó la importancia de la visita oficial del jefe de Estado cubano a Laos este domingo ―última escala de una gira que le llevó a Vietnam y China―, y del intercambio de alto nivel que ambas delegaciones compartieron.

Esta visita del compañero Díaz-Canel es muy significativa, especialmente en un momento como este, cuando la situación en la región y en el planeta se ha vuelto incierta, dijo.

Llamó a reforzar las relaciones Laos y Cuba, en especial en esferas como el comercio, la inversión y también la salud, en lo que es tan avanzada.

Mi mensaje a Cuba es que estamos al lado de ustedes, que los apoyamos en su lucha permanente por la libertad, en su resistencia, en su desarrollo; y lo hacemos por el bien del socialismo y por el bien de su pueblo, concluyó.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.