Inaugura Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, tercer parque fotovoltáico en Granma

Con la presencia del Comandante de la Revolución y Vice primer Ministro de la República, Ramiro Valdés Menéndez, quedó inaugurado, el parque fotovoltaico Camilo Cienfuegos, tercero de su tipo de 21.8 megavatios en funcionamiento en la provincia de Granma.

Foto: Jorge Luis Ríos Frías

Desde su sincronización a finales del mes de junio, el parque fotovoltaico Camilo Cienfuegos, de Granma, ha ahorrado al país más de dos mil toneladas de combustible por concepto de generación de electricidad.

En 78 días de operación estable, este coloso solar, ubicado en el municipio de Río Cauto, ha inyectado más de 8 mil megavatios de energía limpia al sistema eléctrico nacional, un aporte de la Mayor de las Antillas para mitigar los efectos del cambio climático.

A la inauguración del nuevo parque fotovoltaico, inversión asumida por la Empresa de Fuentes Renovables en territorio granmense, asistió el Comandante de la Revolución y Vice Primer Ministro de la República, Ramiro Valdés Menéndez.

En la cita, que contó además con la presencia de las principales autoridades políticas y gubernamentales en esta región del oriente cubano y directivos del Ministerio de Energía y Minas, se reconocieron a empresas vinculadas a la ejecución y puesta en marcha del emplazamiento, así como a trabajadores destacados en tareas diversas, cuyo esfuerzo permitió concluir la obra con once días de antelación.

Con una capacidad instalada de 21.8 megas, el Parque Fotovoltaico Camilo Cienfuegos se suma a los ya operativos La Sabana, de Bayamo y Juan Pérez Dos, de Niquero. Un significativo avance a la transición de la matriz energética que impulsa la nación.

Jorge Luis Rios