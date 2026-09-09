El futuro económico de Cuba se construye desde las bases: La experiencia replicable de MultiSerF

La experiencia de MultiSerF sugiere que el futuro económico de Cuba puede construirse desde las bases y, al mismo tiempo, trascender fronteras sin perder sus raíces comunitarias. Esta empresa privada cubana, creada en 2022 en la oriental provincia de Granma, ha tejido una estrategia de crecimiento que conecta el talento local con los mercados internacionales, ofreciendo un modelo replicable y sostenible para el desarrollo de la isla, siempre dentro del respeto a las normativas vigentes.

Un modelo de crecimiento anclado en el territorio.

MultiSerF ha optado por un crecimiento natural y rentable, siendo “cautelosos para evitar un escalamiento prematuro”. Esta filosofía refleja el espíritu del análisis original: construir desde abajo, con solidez, responsabilidad y pleno acatamiento de la legalidad. En lugar de expansiones aceleradas, la empresa ha priorizado la calidad, la retención del talento y la modernización de su infraestructura administrativa.

Su objeto social abarca disímiles actividades comerciales: desde asesoría empresarial y organización de eventos hasta inteligencia empresarial, servicios de consultoría financiera y comercialización de bienes. Esta diversificación le permite ofrecer soluciones integrales a sus clientes, acompañándolos en cada etapa del proceso de negocio, sin interferir en las operaciones reservadas al sistema financiero institucional.

Una alianza estratégica con ITTAC: conocimiento con validez internacional

Uno de los pilares de su éxito ha sido la formación y capacitación. Como extensión universitaria del ITTAC Ltda, instituto Superior con sede en Sao Paulo, Brasil con apostilla por la Convención de La Haya, MultiSerF impulsa diplomados internacionales que fortalecen las capacidades del empresariado cubano y extranjero, con énfasis en el uso estratégico de la Inteligencia Artificial. Este vínculo, respaldado por la apostilla de La Haya, garantiza la plena validez jurídica y académica de sus certificaciones en el ámbito internacional, brindando seguridad absoluta a los participantes y significando un sello de confianza que eleva la competitividad y el prestigio de la empresa en sus mercados meta.

La alianza ITTAC & MultiSerF se sostiene en tres ejes estratégicos que potencian su rol como facilitador de conocimiento y competitividad para la región:

Programas de Capacitación Empresarial Especializada: diseñados a medida para responder a las necesidades reales del tejido productivo cubano y caribeño, combinando formación teórica con casos prácticos y mentoría personalizada. Consultoría en Certificación y Estándares Internacionales: acompañamiento experto para que las empresas locales alcancen normas de calidad, trazabilidad y sostenibilidad exigidas en los mercados globales, reduciendo barreras de entrada y aumentando su credibilidad. Plataforma de Investigación de Mercados Aplicada: generación de inteligencia comercial y análisis de tendencias que permiten a los emprendedores tomar decisiones informadas, identificar nichos rentables y anticipar cambios regulatorios o tecnológicos.

La innovación en servicios, señala su presidenta Dra. C. Leonor Estrada Jiménez, “será clave para la competitividad”, y estos ejes convierten a MultiSerF en un verdadero centro de excelencia empresarial con proyección internacional.

La internacionalización como puente, no como sustituto

El paso natural de este crecimiento ha sido la constitución de MultiSerF Trade SA en Panamá, una oficina de representación y enlace comercial que funciona como plataforma de inteligencia de mercados, gestoría jurídica y acompañamiento logístico para el empresariado cubano. Esta decisión no implica un abandono del mercado cubano, sino todo lo contrario: “Cuba al mundo. El mundo al oriente cubano”.

MultiSerF Trade S.A permite a la empresa conectar al empresariado cubano con 28 países, ofreciendo servicios de estudios de mercado, organización de ferias internacionales, asesoría en comercio exterior y academias empresariales en un solo ecosistema. La plataforma panameña facilita el intercambio comercial y la búsqueda de socios estratégicos en un entorno legal estable, pero siempre circunscribiendo sus operaciones a la consultoría y la representación, sin realizar intermediación financiera directa ni manejo de fondos de terceros.

Esta estrategia responde a una necesidad identificada en el documento original: canalizar información y oportunidades de negocio desde el exterior sin generar dependencia ni exponerse a riesgos regulatorios. MultiSerF no ha buscado inversionistas externos que impongan condiciones, sino que ha construido alianzas comerciales horizontales. Ha concretado negocios piloto con 16 países, incluyendo acuerdos con Gran Castor Group Limited en comercialización de bebidas y con Revolution Cosmetics S.L. en productos de belleza, todo ello bajo el estricto cumplimiento de los contratos y la normativa cubana de comercio exterior.

Soluciones integrales para un ecosistema empresarial

MultiSerF ha entendido que el verdadero desarrollo no viene de megaproyectos aislados, sino de soluciones conectadas que fortalecen todo el ecosistema. Por eso, su propuesta incluye:

Asesoría jurídica y documental: acompañamiento en la creación de proyectos de negocio, gestión documental e inserción de producciones en el mercado exterior, velando siempre por el apego a las disposiciones legales vigentes. Servicios de consultoría financiera y estructuración de proyectos: asesoramiento en la elaboración de planes de negocio, proyecciones de flujo de caja y búsqueda de mecanismos de financiamiento permitidos por la legislación cubana; todo ello con plena transparencia y mecanismos de control internos. En este ámbito, la oficina de enlace MultiSerF Trade SA explora, de forma preliminar, soluciones tecnológicas de gestión administrativa que optimicen los procesos contables y de reporting de sus clientes, sin involucrar operaciones bancarias o cambiarias no autorizadas. Estos servicios se brindan como apoyo a la toma de decisiones, ofreciendo trazabilidad en los flujos documentales y acceso a instrumentos de análisis de riesgos, pero siempre en calidad de asesoría externa y sin sustituir a las entidades financieras legalmente instituidas. Plataformas de comercio: ferias internacionales como la Expo Comercial Internacional MultiSerF, que en su cuarta edición reunió a representantes de 28 países con Trinidad y Tobago como invitado de honor. La compañía llega a la V Expo Comercial Internacional MultiSerF 2026, a celebrarse del 15 al 16 de septiembre, más fortalecida y con la posibilidad de generar conexiones globales confiables para sus clientes, consolidando su rol como puente comercial entre el oriente cubano y el mundo. Capacitación empresarial: diplomados y programas académicos que otorgan créditos internacionales en materias mercantiles, financieras, arbitraje comercial e inversión extranjera, apoyados en los tres ejes de la alianza con ITTAC.

La empresa también actúa como mediadora entre organizaciones foráneas y los interesados en servicios de eventos, creando alianzas comerciales dentro y fuera del país. En palabras de su presidenta, “la integración comercial con los países del CARICOM es estratégicamente necesaria”.

Cumplimiento normativo y cultura de prevención

MultiSerF opera con estrictos protocolos de compliance que incluyen la debida diligencia en la selección de socios, el filtro de listas internacionales de sanciones y la aplicación de buenas prácticas en la prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, en consonancia con las recomendaciones del GAFI y las disposiciones del Banco Central de Cuba. Esta cultura de cumplimiento es su principal garantía para mantener un crecimiento sostenido y sin sobresaltos, reforzando la confianza de sus clientes y aliados.

De la pequeña empresa privada local al enlace global

El recorrido de MultiSerF ejemplifica lo que el análisis original plantea como el camino más prometedor para Cuba: construir desde las comunidades, fortalecer la confianza y escalar de manera orgánica.

Su sede en Bayamo, en el oriente cubano, no es un accidente. Allí ha tejido relaciones con productores locales, ha comercializado bienes de orfebrería cubana con piedras naturales del país y ha distribuido productos de cervecería a toda la región. Al mismo tiempo, su filial panameña le permite operar con estándares internacionales en materia de inteligencia comercial y evaluar riesgos geopolíticos y regulatorios con precisión.

Este modelo de doble anclaje —local en Cuba, global desde Panamá— demuestra que no hay contradicción entre arraigo comunitario e inserción internacional. Al contrario: la confianza construida en el territorio es el activo que permite competir en el mundo, y la capacidad de asesorar y conectar con recursos internacionales refuerza la autonomía del proyecto, sin exponerlo a injerencias externas.

Un futuro posible

MultiSerF no se presenta como una excepción ni como un modelo acabado; es una iniciativa modesta que aspira a contribuir al entramado productivo del país. Su trayectoria muestra que las pequeñas y medianas empresas cubanas pueden crecer, proyectarse internacionalmente y generar soluciones integrales sin renunciar a sus valores ni a su compromiso con el desarrollo local, siempre que lo hagan con prudencia, transparencia y pleno respeto a la ley.

El tejido empresarial cubano encuentra en experiencias como MultiSerF un referente de cómo articular el talento local con la visión global, sin necesidad de traspasar fronteras legales ni financieras. Al operar con cautela y ética, este tipo de iniciativas demuestra que el desarrollo sostenible es posible cuando se combinan responsabilidad, preparación técnica, alianzas bien tejidas y una vocación de servicio que eleva a toda la región.

Cuba no necesita modelos importados ni atajos. Necesita multiplicar experiencias serias y bien fundamentadas como MultiSerF: empresas que crecen desde el territorio, se proyectan al mundo con prudencia y demuestran que la sostenibilidad es fruto del trabajo constante, la adaptación al entorno regulatorio y el fortalecimiento de la confianza en cada paso dado.

Cubadebate