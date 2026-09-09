Impulsa UNICEF Cuba empleos verdes en sector azucarero

La iniciativa, según precisó la institución desde su perfil en la red social Facebook, se ejecuta a través del Green Jobs for Youth Pact, con la participación de la Organización Internacional del Trabajo para América Latina y el Caribe, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y UNICEF, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
El sector azucarero fue seleccionado como punto de entrada estratégico para una experiencia piloto que vincula la educación técnica y superior con la formación de competencias verdes y la creación de empleos sostenibles.
Según la información, la Educación Técnica y Profesional, junto a la Universidad Agraria de La Habana Fructuoso Rodríguez Pérez, preparó a 25 formadores —20 docentes y especialistas— para integrar competencias verdes en la enseñanza vinculada a la cadena de valor de la caña de azúcar.
El proyecto contempla avanzar en el desarrollo de una metodología nacional para identificar, clasificar y certificar empleos verdes, así como brindar a responsables de la toma de decisiones, docentes y actores locales las herramientas necesarias para la transición verde.
También busca integrar competencias verdes en la educación técnica, la educación superior y los programas de formación empresarial, con el propósito de hacer más sostenibles los empleos existentes mediante nuevas tecnologías y prácticas responsables.
Entre los primeros resultados se destacan la capacitación de 40 gestores de empleos verdes, incluidas 27 mujeres, la formación de 25 participantes en el programa de formadores y la evaluación de 15 unidades del sector azucarero para identificar oportunidades de mejora.
UNICEF Cuba compartió imágenes de una visita conjunta realizada a la empresa agroindustrial azucarera Melanio Hernández, en Taguasco, Sancti Spíritus, como parte del seguimiento a la iniciativa.