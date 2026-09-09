Voleibol playa de Cuba con la mira en Puerto Rico hacia Los Ángeles 2028

El voleibol de playa de Cuba tendrá su primera oportunidad de buscar la clasificación hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en Puerto Rico, sede del 4 al 9 de noviembre próximo del Campeonato Continental de Norte, Centroamérica y el Caribe (Norceca).

En ese torneo solo clasificarán de forma directa las duplas masculina y femenina campeonas, por lo que Damián Gómez y Eblis Veranes, y Maykelin Cardona y Kailin Garrido tendrán que hacerlo todo muy bien sobre las arenas de la puertorriqueña Vega Baja, dónde competirán 16 binomios masculinos y 16 femeninos.

Recordar que Gómez y Veranes, y Cardona y Garrido conquistaron las medallas de oro y plata en los cercanos Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, en ese orden, actuación que los ubica entre las parejas favoritas, aunque en esta oportunidad el nivel competitivo será mayor.

De no lograr el propósito, el camino se tornará más complicado, ya que entonces los binomios cubanos tendrían que buscar puntos en el circuito internacional y luchar por lograr puntos para el ranking o intentar llegar a las últimas oportunidades ofrecidas por la Olympic Q-Series en 2028, como destaca el grupo de WhatsApp, Cuba camino a Los Ángeles 2028.

Importante será la presencia de las duplas cubanas en certámenes que le permitan mantenerse entre las principales de la región.

Lo cierto es que serán 24 dúos masculinos y 24 femeninos, con un límite máximo de dos por país en cada sexo, los que estarán en la cita multideportiva estadounidense, una por el país anfitrión, cinco mediante los campeonatos continentales, una por el Campeonato Mundial, 14 mediante el ranking olímpico y tres en la Olympic Q-Series.

Estados Unidos tiene garantizada una plaza masculina y otra femenina, pero podrá clasificar una segunda en cada sexo mediante cualquiera de las restantes vías establecidas.

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