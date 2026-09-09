Epigran en la ruta de transformación

La Empresa Pesquera Industrial de Granma (Epigran) sostiene la búsqueda de estrategias y alternativas que aseguren la eficiencia y solvencia económica, a partir de la autonomía otorgada con la implementación de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas en el país, a partir del 18 de junio.

Así lo ratificó el colectivo en presencia de Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Granma, y Yanetsy Terry Gutiérrez, gobernadora del oriental territorio.

Entre las acciones ya aplicadas, destacan la convergencia de actores económicos donde la empresa estatal socialista está en el centro, mediante la concertación de contratos con fuentes de gestión no estatal para el aseguramiento de las actividades de pesca y la compra y venta de productos, incluido el vínculo con la pesca comercial no estatal y contratos con 56 de las 125 embarcaciones de cinco bases de pesca.

Sus capturas han permitido la producción de 25.9 toneladas de conformados vendidas al pueblo hasta el cierre de agosto. Esto es, además, resultado del cambio de matriz energética, a partir de los 30 kilowatts de energía que generan los 48 paneles solares fotovoltaicos instalados en la unidad durante el segundo trimestre del año.

También se logró la ampliación de oportunidades para la adquisición de pescado fresco al privado, a través del pago en efectivo sin limitación de monto, que previamente se restringía a cinco mil pesos.

En el orden de la ampliación de facultades, sobresale el contrato cooperado con gastronomía en la Lisetera Cayo Confite, que desde el 11 de julio ha permitido el ingreso de más de dos millones de pesos.

Como cambios estructurales se implementa la concentración de la Empresa en dos áreas de producción y servicios: la UEB de Logística y de servicios técnicos, y UEB Productiva, luego de la fusión de las Unidades Empresariales de Base.

En el intercambio Ortiz Barceló advirtió que cambio de mentalidad y liderazgo con audacia, preparación y eficiencia es la primera acción para alcanzar resultados y que la toma de decisiones sea consecuente con los principios de la Revolución, los desafíos de la entidad y la hoja de ruta para lograr apertura productiva con incentivos directos, seguridad jurídica, modernización y uso intensivo de tecnología.

Significó que coordinación y resiliencia productiva pueden conducir al éxito de las políticas, partiendo del conocimiento, la ejemplaridad y la disciplina.

Los directivos de Epigran expusieron amplias perspectivas para continuar ampliando la productividad de la empresa, como la instalación y generación de hasta 150 kilowatts de energía limpia a través de paneles solares, y otros 100 kilowatts en Manzanillo.

Igualmente, la implementación de la sede física para la tienda virtual Iracuba de ventas para pago desde el exterior y comercio electrónico; las proyecciones de asociación con la mipyme Cangrejo Tecnológico, que aspira a desarrollar iniciativas de ecoturismo para el aprovechamiento de los valores naturales de Cabo Cruz.

Yanetsy Terry Gutiérrez, gobernadora de la provincia, distinguió que la economía lleva conducción y les exhortó a que los resultados del primer semestre sean un punto de partida, sin perder la perspectiva de la misión principal para responder al consumo de la población y ofertar a todos los niveles adquisitivos.

Instruyó sobre la necesidad de tener una visión estratégica para que el trabajador esté al centro de cada análisis, pero con racionalidad y lograr un equilibrio entre el ingreso y bienestar del trabajador y la consolidación de la empresa. Llamó a la construcción de mecanismos que sostengan los procesos productivos para que perduren, a partir de la proactividad.

Unidad y cooperación son esenciales para la implementación de las 176 transformaciones y 23 ejes temáticos que marcarán el avance y desarrollo de la economía empresarial manzanillera, granmense y cubana, como solución para emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, y la posibilidad que nos ofrecen para aunar fuerzas, concertar y juntos salir adelante, dijo Ortiz Barceló.

La Demajagua