Transformaciones avanzan en sistema empresarial granmense

Las transformaciones económicas y sociales se realizan, paso a paso, en busca de favorecer la integración, autonomía y diversidad del sistema empresarial estatal y privado, en la provincia de Granma.

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Convertir  la producción de alimentos en el motor  dinamizador del desarrollo local,  constituye el  desafío mayor  para la Empresa  integral  de la industria del ramo, unidos  a los actores económicos no estatales.

Un reciente análisis, efectuado en Bayamo,  partió  de la responsabilidad  que  encara el sector  con la implementación  de las medidas,  contentivas en  los ejes  transformadores, en torno al cual  se aportaron  criterios y  propuestas para avanzar  en sus objetivos.

Garantizar  los alimentos a la población y potenciar el encadenamiento productivo es otro  de los retos  en el desempeño de los cuadros y colectivos  laborales,  para que cada  respuesta cierre con  una fórmula reproducible por estos en el  territorio.

Igualmente, el encuentro  definió  asuntos claves como la velocidad y secuencia  de la implementación, el disponer  de  una hoja de ruta e  incorporar  tecnologías, entre otros asuntos.

La evaluación  contó con la participación de las  autoridades, encabezadas por Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Comité  provincial del Partido y la gobernadora Yanetsy Terry Gutiérrez y una representación  de los actores no estatales vinculados a la entidad.

La Demajagua

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