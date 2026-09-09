Transformaciones avanzan en sistema empresarial granmense

Las transformaciones económicas y sociales se realizan, paso a paso, en busca de favorecer la integración, autonomía y diversidad del sistema empresarial estatal y privado, en la provincia de Granma.

Convertir la producción de alimentos en el motor dinamizador del desarrollo local, constituye el desafío mayor para la Empresa integral de la industria del ramo, unidos a los actores económicos no estatales.

Un reciente análisis, efectuado en Bayamo, partió de la responsabilidad que encara el sector con la implementación de las medidas, contentivas en los ejes transformadores, en torno al cual se aportaron criterios y propuestas para avanzar en sus objetivos.

Garantizar los alimentos a la población y potenciar el encadenamiento productivo es otro de los retos en el desempeño de los cuadros y colectivos laborales, para que cada respuesta cierre con una fórmula reproducible por estos en el territorio.

Igualmente, el encuentro definió asuntos claves como la velocidad y secuencia de la implementación, el disponer de una hoja de ruta e incorporar tecnologías, entre otros asuntos.

La evaluación contó con la participación de las autoridades, encabezadas por Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Comité provincial del Partido y la gobernadora Yanetsy Terry Gutiérrez y una representación de los actores no estatales vinculados a la entidad.

La Demajagua