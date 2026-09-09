Addis Abeba, segunda a nivel mundial con mayor resiliencia climática

En su cuenta de la red social X, Abiebie señaló que este reconocimiento subraya el creciente liderazgo de la capital etíope en materia de sostenibilidad global y planificación medioambiental.
Precisó que el informe presentado por la plataforma analítica predictiva evaluó 72 grandes ciudades mediante su Índice de Riesgo y Resiliencia Climática. Chicago, en Estados Unidos, encabeza la lista.
Afirmó que esta clasificación refleja el papel cada vez más relevante de Addis Abeba en el impulso del desarrollo urbano sostenible y la planificación medioambiental, situándola a la vanguardia de los esfuerzos mundiales para construir ciudades resilientes al clima.
La alcaldesa felicitó a la urbe y a sus habitantes por este reconocimiento, describiéndolo como un reflejo de la continua transformación de la ciudad y de su creciente contribución a la agenda mundial de sostenibilidad.
AlphaGeo, fundada en 2022 por el reconocido estratega geopolítico indio-estadounidense Parag Khanna, combina inteligencia de localización y climática para ayudar a inversionistas y corporaciones a evaluar riesgos geográficos y climáticos a largo plazo.