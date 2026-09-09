Arranca convención republicana en Dallas, la inaugura Trump

El presidente Donald Trump dará hoy el discurso inaugural de la convención de mitad de mandato del Comité Nacional Republicano (RNC), en Dallas, un evento para definir mensajes políticos previo a las elecciones intermedias de Estados Unidos.

Organizaciones de derechos civiles y grupos opositores anticiparon protestas, incluida una frente al Ayuntamiento de Dallas, Texas, y una marcha en el centro de la ciudad los dos días del encuentro (9 y 10 de septiembre), que tendrá lugar en el American Airlines Center, el estadio donde juegan los Mavericks de la NBA y los Stars de la NHL.

De acuerdo con anticipos del programa, además de Trump y el vicepresidente JD Vance, varios integrantes del gabinete integran la lista de oradores, entre ellos el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche; y el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr.

Se dice que para asistir a la convención -que espera congregar a unas 20 mil personas cada jornada- se vendieron paquetes de boletos de varios miles de dólares con acceso al área principal y hospedaje en hotel hasta opciones de menor costo con menos beneficios.

Un «delegado honorario» pagaría un paquete por el «módico» costo de 10 mil dólares para disponer de hospedaje y asiento preferencial, mientras que un boleto como «invitado de honor» se valoró en siete mil 500 dólares. El ticket general se vendió en cinco mil dólares.

Diversos informes sugirieron que algunos integrantes de la Cámara de Representantes declinaron su asistencia debido a un supuesto requisito del RNC de una donación mínima de 25 mil dólares para los legisladores, incluso una categoría más alta sería de 100 mil, pero ni Trump ni los organizadores de la convención confirmaron esto.

Los demócratas planean realizar actividades paralelas en Texas. El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (Nueva York), dijo la semana pasada que una delegación de cuatro miembros de ese órgano del legislativo viajaría a Dallas.

Texas fue el primer estado en rediseñar el mapa electoral a favor de los republicanos, siguiendo los deseos de Trump. A esa iniciativa respondieron los demócratas con el rediseño de sus propios distritos, particularmente en California.

La Corte Suprema de Maryland dictaminó el jueves que un referéndum sobre la redistribución de distritos impulsado por los demócratas podrá incluirse en la boleta electoral de noviembre, lo cual constituye una importante victoria para el partido en ese estado.

Para las elecciones intermedias del 3 de noviembre, los republicanos tratarán de retener el control de las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos.

En tanto, los demócratas -en un escenario políticamente polarizado y de votantes descontentos con el rumbo del país- pretenden retomar el dominio de al menos una de ellas, la Cámara de Representantes, aunque analistas opinan que también podrían agenciarse el Senado.

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