Francia acoge primera cumbre espacial internacional

El presidente francés, Emmanuel Macron, acoge hoy a representantes de más de 120 países, invitados a la Cumbre Espacial Internacional en el capitalino Grand Palace, en un esfuerzo por relanzar a su país en esa esfera.

Con algunas ausencias importantes como Space X y Blue Origin a este evento, Francia intenta relanzar su dimensión en la difícil esfera de la tecnología espacial, comentan expertos del canal de televisión BFMTV.

Atrapada entre Estados Unidos y China, Europa pretende defender su lugar en el espacio durante la primera cumbre internacional, desairada por los gigantes estadounidenses, señala por su lado el canal France 24.

De acuerdo con un estudio de PwC, la economía espacial mundial, que superó los 500 mil millones de dólares en 2025, debería alcanzar 1,1 billones de dólares antes de 2035.

Ello estaría impulsado por las comunicaciones por satélite, la navegación, la observación de la tierra, los servicios de lanzamiento y de las actividades relacionadas con la Luna, afirma el referido medio.

Los especialistas citados por France 24 señalan que el reto de esta cumbre es preservar y consolidar el lugar de Europa en la esfera espacial.

De su lado, el astronauta francés Thomas Pesquet, embajador de la cumbre, lamentó el impacto de los “vaivenes de la geopolítica”. Rusia quedó excluido de la cita, junto con Irán y la República Popular Democrática de Corea.

“El espacio es un ámbito en el que estamos obligados a trabajar todos juntos. Cuando las personas están obligadas a trabajar todas juntas, no necesariamente están siempre contentas”, constató Pesquet en declaraciones a la cadena de televisión francesa TF1.

A principios de este mes, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, inauguró la fábrica para la tecnología de misiles recuperables, a partir de la empresa emergente MaiaSpace, como parte de las aspiraciones de París de insertarse en ese exclusivo club en el orbe.

Macron pretende utilizar la cumbre para fijar una visión europea para la próxima década, pero el verdadero reto será convertir esa visión en una capacidad autónoma, consideran especialistas.

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