Jefa del Gobierno de Italia advierte sobre usos y riesgos de la IA

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó hoy que la innovación vinculada a la inteligencia artificial (IA) debe mantenerse al servicio del ser humano y advirtió sobre los riesgos que entraña para los derechos y la democracia.

En un videomensaje enviado al programa televisivo Fórum, del Canal 5, la jefa del Gobierno italiano destacó la necesidad de afrontar el desarrollo de la IA con un enfoque centrado en la persona.

Subrayó que su Ejecutivo ha optado por gobernar el proceso de transformación tecnológica mediante reglas destinadas a aprovechar las oportunidades de la inteligencia artificial y, al mismo tiempo, contener sus posibles efectos negativos.

Italia fue, según recordó, el primer país de la Unión Europea en aprobar una legislación nacional orgánica sobre el tema, concebida para compatibilizar innovación, seguridad y protección de los derechos.

Insistió en que el avance tecnológico no puede convertirse en un fin en sí mismo, sino que debe contribuir al bienestar de las personas y preservar valores fundamentales de las sociedades democráticas.

Entre los principales desafíos derivados de la expansión de la IA, la Primera Ministra señaló la protección de los derechos y de la democracia, en un contexto de creciente utilización de sistemas capaces de generar y manipular contenidos.

Según Meloni, su Gobierno ha defendido una estrategia orientada a reforzar la capacidad nacional en tecnologías digitales y a favorecer la participación de empresas, trabajadores, universidades y centros de investigación en el desarrollo de este sector.

La posición expresada por la Primera Ministra se inscribe en la estrategia de Roma de combinar el impulso a la innovación tecnológica con mecanismos de regulación y salvaguarda de los derechos fundamentales.

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