Real Madrid y Betis cumplen, toca a Barcelona y Atleti

Numerosas ocasiones de gol falladas y un juego poco colorido dejaron sensaciones encontradas en el estreno del Real Madrid en la Champions League de Fútbol, a la espera hoy del Barça y el Atleti.

Por Fausto Triana

Un partido que debió finalizar en goleada terminó con un ajustado 2-1 de los merengues ante el Inter de Milán, después de dos dianas en el primer tiempo de Kylian Mbappé y Fede Valverde por errores en defensa del rival, uno garrafal del portero Josep Martínez.

Muy conservador el planteamiento del técnico José Mourinho, la “casa blanca” desperdició por lo menos cinco ocasiones claras de ampliar el marcador, pero ni Bellingham (dos veces), Brahim Díaz, el propio Mbappé o Vinicius supieron aprovecharlas.

Así llegó el tanto del Inter en las postrimerías del brasileño Carlos Augusto a los 77 minutos e hizo sufrir al Real Madrid hasta el pitazo final.

Buenas noticias in extremis tuvo el Betis de Sevilla, al imponerse 3-2 al Lille francés, con dos goles de Marc Bartra y la expulsión en el minuto 56 de Ethan Mbappé, hermano del astro francés de los merengues.

El otro club español en la jornada, el Villarreal, plantó cara al poderoso Borussia Dortmund, aunque cayó 2-3. Luego de un empate sin goles en la primera mitad, un autogol de Renato Veiga fue la primera mala señal del submarino amarillo a los 53 minutos.

Sin embargo, Santiago Mouriño empató a los 66 y la esperanza de sacar un buen resultado se mantuvo hasta el 80, cuando Guirassy marcó la ventaja y acto seguido a los 85 el definitivo de penal. El propio Guirassy dio el segundo tanto al Villarreal de autogol a los 93.

El Barcelona, en casa, debuta esta noche ante el Feyenoord neerlandés. Una oportunidad más para el técnico germano Hansi Flick, de consolidar un proyecto muy ofensivo que ya empieza a llamar la atención en Europa.

Flick tiene como meta devolver al Barça a la élite continental. Con el brasileño Raphinha enchufado, casi el mejor Lamine Yamal, y el aporte del inspirado inglés Anthony Gordon, se suman el lujo del mediocampo con Pedri y Rodri Hernández.

Más exigido estará el Atlético Madrid contra el Liverpool inglés. Pasada la página de momento del folletín con el argentino Julián Alvarez, llega la hora de dar un golpe de autoridad.

Mucho más que el duelo será en Anfield y si bien los locales no están a la altura de su tradicional calidad por ahora, poseen una nómina de respeto.

Las huestes de Diego Cholo Simeone se encomiendan al ascendente campeón mundial Alex Baena como goleador, al argentino Giuliano, al nigeriano Lookman y al noruego Alexander Sorloth.

En todo caso, el aporte de la “araña” Julián Alvarez, es el toque de distinción que necesitan los colchoneros.

Sin llegar al nivel del pasado, los Reds buscan recuperar credibilidad ante su afición.Acaban de incorporar al delantero francés Bradley Barcolá y cuentan con el neerlandés Cody Gakpo y centrocampistas de rango como Wirtz y Gravenberch.

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