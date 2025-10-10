Destaca sitio histórico La Demajagua por favorecer el conocimiento de la historia nacional

Y como anunciábamos al inicio del noticiero, Granma revive el espíritu de independencia que brotó desde el sitio histórico La Demajagua aquel 10 de octubre de 1868. En el altar sagrado de la Patria, hace 157 años, Carlos Manuel de Céspedes encendió la llama libertaria que marcó el destino de Cuba. Al hecho ocurrido en este importante lugar de la provincia de Granma nos acercamos en el siguiente Reporte Especial.