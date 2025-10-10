Los Alazanes, apretados con los números

La última división de honores de los Alazanes de Granma con Villa Clara (5-3 y 0-1) deja a los alumnos de Marcos Fonseca López con 12 éxitos y 14 derrotas, en el lugar 11 de la tabla de posiciones, un sitio que obliga a ganar mucho en lo que falta de torneo.





Es cierto que el equipo equino está jugando en el estadio Augusto César Sandino, de Santa Clara, con numerosas bajas (los cuatro atletas del sub 23, demás de Osvaldo Abreu, Darián Palma y Guillermo Avilés), pero también resulta verdad que el tiempo va pasando y solo una vigorosa reacción podrá llevarlos a los play off.

Teniendo en cuenta la clasificación histórica y las tendencias de este campeonato, los Caballos tendrán que vencer en 29 juegos, por lo menos, de los 49 que restan; es decir, ganar casi el 60 por ciento de los partidos que le van quedando a la etapa regular. Eso, para llegar a 41 éxitos, pues en la campaña anterior Guantánamo ganó 40 y no pasó a los play off.

Esas cuentas significan que es muy duro para el elenco perder choques como el segundo de ayer, en el que fueron blanqueados por el veterano Alaín Sánchez, quien los dejó en solo tres hits. Es

doloroso porque en ese duelo tuvieron inmensas opciones de empatar en el sexto inning, con corredores en tercera y primera sin outs, mas no anotaron.

En los tres choques con los Leopardos –triunfaron el martes 1-0- los Caballos se han encomendado a su pitcheo, que parece haber mejorado algo después de un primer tercio decepcionante (5,51 de

PCL), por debajo de la media del torneo. Ahora es de 4,87 y todavía puede y debe mejorar mucho más.

El verdadero termómetro para saber cómo andan los Alazanes lo tendremos a partir de la incorporación de Yulieski Remón, Leonardo Alarcón, Ernesto Pérez y Alexei Ricardo, que debe ser

mañana (viajan hoy a los 2:00 de la tarde), según precisó a este redactor Marcos Naranjo, metodólogo provincial de béisbol en Granma.

Todavía Guillermo Avilés y Osvaldo Abreu están cumpliendo tratamiento médico por lesiones, de modo que si jugaran (probablemente como emergentes) lo harían a media máquina. Y Darián Palma todavía demora en su recuperación.

Entonces, los granmenses están necesitados de vencer en los dos partidos que restan con Villa Clara mañana y el domingo para poder viajar a Guantánamo jugando para 500 por primera vez desde el

inicio de la serie (descontando los dos primeros partidos con Holguín).

Al ritmo que estamos viendo, los Alazanes tendrán que ganar más de una subserie 4-1, algo que todavía no han logrado, como sí hicieron el año anterior.

Claro, los Leopardos (8-18 y puesto 14 de la tabla) harán todo por impedirlo.

