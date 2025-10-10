Marcharán en Chile en solidaridad con periodistas asesinados en Gaza

Periodistas chilenos participarán mañana en una marcha en esta capital en solidaridad con sus colegas asesinados por Israel en la Franja de Gaza.

Desde el 7 de octubre del 2023 más de 210 comunicadores perdieron la vida a causa de las agresiones israelíes contra el enclave, donde el régimen de Tel Aviv masacró a cerca de 70 mil palestinos, en su mayoría mujeres y niños.

Los ataques contra la prensa no son casualidades, son crímenes dirigidos a silenciar la verdad y atentan contra el derecho universal a la información, señala una carta firmada por destacados profesionales.

De acuerdo con las normas y los protocolos vigentes, los periodistas gozan de la protección otorgada por el derecho internacional humanitario.

Cerca de un centenar premios nacionales, referentes del periodismo y líderes gremiales rubricaron la carta, entre ellos Faride Zerán, Mónica González, María Olivia Monckeberg, Sergio Campos, Delia Vergara, Patricia Stambuk y Abraham Santibáñez.

También figuran comunicadores como Amaro Gómez-Pablos, Rafael Cavada, Alejandra Matus y Juan Cristóbal Peña.

El documento está suscrito además por Rocío Alorda, presidenta del Colegio de Periodistas, y Patricia Alrringo, titular de la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas.

