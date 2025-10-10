Marcharán en Chile en solidaridad con periodistas asesinados en Gaza

Desde el 7 de octubre del 2023 más de 210 comunicadores perdieron la vida a causa de las agresiones israelíes contra el enclave, donde el régimen de Tel Aviv masacró a cerca de 70 mil palestinos, en su mayoría mujeres y niños.
Los ataques contra la prensa no son casualidades, son crímenes dirigidos a silenciar la verdad y atentan contra el derecho universal a la información, señala una carta firmada por destacados profesionales.
De acuerdo con las normas y los protocolos vigentes, los periodistas gozan de la protección otorgada por el derecho internacional humanitario.
Cerca de un centenar premios nacionales, referentes del periodismo y líderes gremiales rubricaron la carta, entre ellos Faride Zerán, Mónica González, María Olivia Monckeberg, Sergio Campos, Delia Vergara, Patricia Stambuk y Abraham Santibáñez.
También figuran comunicadores como Amaro Gómez-Pablos, Rafael Cavada, Alejandra Matus y Juan Cristóbal Peña.
El documento está suscrito además por Rocío Alorda, presidenta del Colegio de Periodistas, y Patricia Alrringo, titular de la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas.