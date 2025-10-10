Tres lesionados sin gravedad tras colisión entre tren y cisterna de CUPET en la provincia de Camagüey

Un accidente entre un tren de pasajeros y un camión cisterna ocurrió la noche de ayer, jueves 9 de octubre de 2025, en la localidad de Minas, provincia de Camagüey, informó el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila.

El suceso tuvo lugar aproximadamente a las 9:20 pm en el kilómetro 31 300 del ramal Nuevitas, cuando la locomotora 38111 del Tren Extra 585 impactó contra un camión cisterna de combustible de CUPET que se interpuso en un paso a nivel.

La colisión provocó que la locomotora se descarrilara y quedara en posición semi volcada. El tren, que realizaba el servicio de transportación de pasajeros locales, había partido de la estación de Camagüey a las 5:40 pm con una formación de cinco coches y tenía como destino final la ciudad de Nuevitas, donde se esperaba su arribo a las 8:40 pm del mismo día.

Como consecuencia del impacto, tres personas resultaron lesionadas, aunque sin peligro para sus vidas: el auxiliar de maquinista del tren, el chofer del camión cisterna y su acompañante. Todos fueron trasladados al hospital provincial de Camagüey para la realización de los exámenes médicos de rigor.

El incidente movilizó de inmediato a un amplio operativo. Al lugar se presentaron directivos y trabajadores de la empresa Ferrocarriles Centro Este, junto a autoridades del Partido, el Gobierno, el delegado de Transporte, el Ministerio del Interior, la Defensa Civil, equipos del SIUM y de rescate y salvamento, así como directivos de CUPET y miembros de otras entidades.

Choque de camión cisterna con locomotora de tren Extra 585 en Minas, Camagüey. Foto: Eduardo Rodríguez Dávila/ Facebook

Se aplicaron los protocolos establecidos para estos casos, procediéndose a la evacuación de los pasajeros, quienes fueron trasladados a su destino en dos ómnibus proporcionados por entidades locales. Paralelamente, desde la estación de la ciudad de Camagüey se despachó una locomotora para participar directamente en las labores de restablecer el tránsito ferroviario, el cual se encuentra interrumpido en la localidad de Minas.

Tanto el Ministerio de Transporte como la Unión de Ferrocarriles de Cuba mantuvieron un contacto permanente con las personas que dirigían la operación. Las autoridades lamentaron lo sucedido y aprovecharon la ocasión para hacer un llamado, una vez más, a los conductores a prestar la debida atención durante la conducción, en especial al aproximarse a los pasos a nivel del ferrocarril.

