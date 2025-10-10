Venezuela activa Zonas de Defensa en estados Aragua, Falcón y Zulia

Caracas, 10 oct (Prensa Latina) El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró hoy que Venezuela no busca la guerra, pero está preparada para resistir, contraatacar y vencer.

Así lo expresó el político venezolano al dejar activada la Zona de Defensa Integral (ZODI) del estado de Aragua (norte), juntos a las de Zulia y Falcón, en el noroccidente del país, como parte de la preparación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Milicia Nacional ante la amenaza de agresión de Estados Unidos.

El presidente Nicolás Maduro a través de la red social Telegram publicó un mensaje en el que informó que desde las 00:00, hora local, quedaron activados las ZODI en esos tres territorios como parte de la Operación Independencia 200, que despliega todas las fuerzas de la fusión popular, militar y policial. Este ensayo de defensa quedó activado días atrás en los estados norteños del centro de La Guaira y Carabobo.

Maduro comentó que se trata de tres estados vitales para el país, los que cumplirán con “el desarrollo, despliegue, evaluación y puesta a punto de las 27 acciones fundamentales para garantizar la capacidad de defensa integral del territorio venezolano en esas tres regiones”.

El mandatario expresó que Venezuela “está ganando la paz con soberanía y defendiendo su derecho a la vida”.

Cabello, por su parte, declaró desde la ciudad de Maracay, estado de Aragua, acompañado por sus autoridades civiles y militares, que ante cualquier agresión militar darán una respuesta contundente tanto a los enemigos internos y externos de la patria.

“Nosotros estamos obligados a decirle que les daremos una respuesta a los enemigos de la patria, a los de afuera, pero también a los de adentro», dijo en referencia a “aquellos que sólo por su ambición de poder” pidieron invasión contra la República Bolivariana.

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela consideró de hipócrita y colonial la narrativa de Washington y denunció a la Administración de Control de Drogas estadounidense como “el mayor cartel narcotraficante del mundo”.

Subrayó que ellos hablan de luchar contra el narcotráfico, pero son los mayores consumidores de drogas del planeta.

Sobre las amenazas permanentes de Estados Unidos, el político venezolano manifestó que estas solo tienen el objetivo de apoderarse de las enormes riquezas naturales del país.

Ayer el representante permanente de Caracas ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, solicitó la convocatoria a una reunión urgente del Consejo de Seguridad (CS) ante la intensificación de la amenaza de agresión por parte de la Casa Blanca.

Denunció en misiva entregada al presidente del CS que “la movilización militar en curso, la escalada de las acciones hostiles y provocadoras, y la retórica cada vez más incendiaria así lo confirman”.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959