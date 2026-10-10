La Demajagua, 49 años en la memoria de Granma

En la esquina de Amado Estévez y Calle 10, en el reparto Roberto Reyes, la jornada parece transcurrir como cualquier otra. Pero este 10 de octubre hay una razón para detenerse: La Demajagua, el periódico que tiene allí su sede, cumple 49 años.

Su historia comenzó antes de que el primer ejemplar saliera de las máquinas. En 1976, la nueva división político-administrativa de Cuba dio origen a la provincia de Granma y, con ella, a la necesidad de contar con un medio de prensa propio.

Consultado sobre el nombre que debía llevar el diario, el Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque propuso La Demajagua, por su significado patriótico. La elección enlazaba al periódico con el ingenio donde Carlos Manuel de Céspedes inició las luchas por la independencia de Cuba, el 10 de octubre de 1868. Nombre y fecha fundacional serían, desde entonces, una declaración de continuidad histórica.

El primer número vio la luz el 10 de octubre de 1977. La víspera, las viejas máquinas —en su mayoría traídas del periódico Sierra Maestra, de Santiago de Cuba— habían impreso la edición cero, dedicada a la asamblea provincial del Partido.

Con formato de sábana, equivalente al de dos tabloides juntos, el nuevo diario comenzó a registrar la vida granmense. Detrás de sus páginas había un colectivo joven y talentoso, formado por personas de oficios diversos: un topógrafo, una bodeguera, un maestro…

Muchos eran corresponsales voluntarios que aprendieron el oficio periodístico sobre la marcha, mientras asumían la responsabilidad de contar lo que sucedía en una provincia también recién nacida.

La década de los 90 trajo el Período Especial y una transformación que marcó la rutina del colectivo. Como los demás diarios provinciales cubanos, La Demajagua se convirtió en semanario, con una edición cada sábado. El cambio obligó a ajustar los ritmos de trabajo y a condensar en menos páginas el acontecer del territorio.

Otra puerta se abrió el 27 de diciembre de 2000: La Demajagua se convirtió en el primer sitio web de la provincia de Granma disponible en internet. A las páginas impresas se sumó un espacio digital desde el cual sus contenidos podían llegar más allá del territorio.

En 2025, el colectivo asumió el reto de impulsar su transformación en multimedio. La escasez de papel y combustible, en un contexto marcado por las medidas del Gobierno estadounidense contra Cuba, hizo más urgente la búsqueda de otras vías para llegar a sus lectores.

En febrero de 2026, el Consejo de Dirección, con el respaldo de los trabajadores, acordó redoblar los esfuerzos en la producción de videos y audios, el sitio web y las redes sociales. Se trataba de sostener el vínculo con los granmenses aun cuando las limitaciones dificultaran la circulación del periódico impreso.

Surgieron así los boletines digitales, distribuidos con una frecuencia de hasta tres al día y una favorable acogida entre los lectores. A ellos se sumó el servicio Matutino, concebido para contribuir al primer encuentro semanal de los colectivos laborales.

También se decidió mantener la elaboración de las ocho páginas del semanario y distribuirlas en formato PDF. Cambió el soporte, pero no la voluntad de preparar cada edición ni de ponerla en manos de sus destinatarios.

En casi medio siglo, La Demajagua ha contado las luchas y los sueños de una provincia que lleva la Patria en el nombre. En sus páginas han encontrado espacio el desarrollo de las comunidades montañosas, con el Plan Turquino, el quehacer cultural y las batallas cotidianas de los granmenses.

Su historia es también la de quienes aprendieron entre máquinas y cuartillas, la de quienes sostuvieron el semanario en los años difíciles y la de quienes hoy exploran otros lenguajes para cumplir el mismo oficio: narrar la vida de su gente.

A 49 años de aquel primer número, la campana sigue repicando. Su eco alcanza ahora las páginas, las pantallas y los audios, con la constancia de quienes, cada día, tejen la memoria de Granma, un pueblo que no se rinde.

La Demajagua