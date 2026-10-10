Mayor autonomía y posibilidades para las cooperativas agropecuarias del país

El fortalecimiento de las cooperativas constituye otro componente esencial de la transformación. El ministro de la Agricultura, Ydael Pérez Brito, recordó en la emisión de la Mesa Redonda de este miércoles que más del 80 % de las tierras agrícolas son gestionadas por campesinos individuales o vinculados a cooperativas, por lo que su funcionamiento resulta determinante para incrementar la producción.

Las nuevas normas buscan colocar a las cooperativas en condiciones de mayor igualdad con otros actores económicos y otorgarles mayor autonomía y flexibilidad para gestionar sus actividades.

El objetivo es que puedan establecer vínculos con otros productores y actores económicos, facilitar la producción y participar en nuevas formas de comercialización.

Las transformaciones introducen una mayor orientación hacia el mercado en la comercialización de productos agropecuarios. El ministro explicó que se busca avanzar hacia acuerdos entre compradores y vendedores y superar esquemas basados exclusivamente en precios topados.

Esto no significa abandonar el encargo social del sistema. Los destinos prioritarios continúan siendo la alimentación de la población, los niños, los hospitales y otros programas y balances establecidos en los territorios.

La nueva lógica pretende, al mismo tiempo, que el productor pueda recuperar la inversión realizada y contar con recursos para continuar desarrollando su actividad.

En este contexto, se busca evitar situaciones de monopolio en la compra y ampliar las posibilidades para que los productores comercialicen sus productos con diferentes actores.

Las cooperativas, por ejemplo, podrán establecer vínculos para vender directamente a la industria, el turismo, los mercados u otros destinos. También se contemplan contratos para productos como lácteos, cárnicos y excedentes destinados a otros actores que elaboren alimentos.

Los cooperativistas y las nuevas facultades

Sobre la percepción de los cooperativistas, el ministro afirmó: “Muy bien, muchas más facultades. Además acorta los caminos, tiene la posibilidad también de hacerlo más rápido. Hay mucho interés en los productores hoy. Ya tenemos, como te explicaba, más de 15 mil hectáreas en solicitud. Y eso que tenemos todavía la satisfacción, que lo decimos claro en nuestro pueblo, de nosotros, como sistema de agricultura, buscar a los buenos productores, y buscar a las mismas, nuestras y demás, que tengan condiciones para explicarles los proyectos y lograr entonces echar a andar en la tierra.

“Y en eso, o hacer una agricultura por contrato, o hacer más encadenamiento. O sea, tenemos que virarnos para la tierra, y es importante ese tema, y lograr incrementar producción. Si logramos tener producción podemos hacer balance, mejorar el precio, elaborar alimentos, exportar y reaprovisionar, sustituir importaciones. Pero para eso tenemos que producir, y se produce en la tierra, y la agricultura es un sector primario, básico, para transformar y para avanzar la economía, y es decisivo. Y puede con esta reformación avanzar”.

Cubadebate