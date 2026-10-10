Canciller: A Cuba le asiste la verdad, la razón y el Derecho Internacional

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, condenó hoy las medidas coercitivas del gobierno de Estados Unidos contra la isla, y denunció que violan el Derecho Internacional y las normas del libre comercio.

El Canciller aseguró en la red social X que las disposiciones de Washington no solo están dirigidas ilegalmente contra Cuba, sino también contra el resto de la comunidad internacional.

Subrayó que el gobierno estadounidense no tiene autoridad alguna para decidir quién puede y quién no comerciar combustibles o cualquier otro producto con Cuba, invertir en el país, o ayudar a su pueblo.

Tampoco tiene derecho a imponer un bloqueo naval ni un cerco energético; detener ni revisar embarcaciones en alta mar; bombardear y ejecutar extrajudicialmente a quien “navegue sospechosamente” en aguas internacionales; usurpar recursos y territorios soberanos de otros pueblos, sostuvo el jefe de la diplomacia cubana.

Asimismo, manifestó que quienes asumen estas medidas como legales, se hacen cómplices del castigo colectivo al que Estados Unidos está sometiendo al pueblo cubano.

En su mensaje, Rodríguez Parrilla destacó que Washington carece de autoridad práctica y moral para tales disposiciones, mientras, a Cuba le asiste la verdad, la razón y el Derecho Internacional.

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