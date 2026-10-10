Encuentro juvenil con La Demajagua y Céspedes en el aniversario 158 del primer grito independentista

A 158 años del primer día de la independencia de Cuba, un encuentro de generaciones gestó la conmemoración de los granmenses de la significativa fecha Patria bajo la sombra del jagüey, al que se asió la rueda dentada del otrora ingenio Demajagua donde comenzó la Revolución.

Alrededor de 70 jóvenes, que acamparon en el histórico lugar en la noche anterior, dialogaron con los historiadores Javier Vega Leyva, presidente de la Unión de Historiadores de Cuba en Granma, y José Antonio Matilla Vázquez, director de la Oficina de sitios históricos y patrimonio de Manzanillo, en un espacio convertido en fuente del pensamiento crítico y de la conciencia sobre la importancia de vivir y sentir la historia.

La pregunta de Fidel sobre el significado del 10 de octubre y La Demajagua, hecha a los presentes en la jornada del centenario en 1968 y día de la fundación del hoy Parque museo Monumento Nacional, promovió el diálogo.

José Brunet Cutiño, estudiante de la Universidad de Ciencias Médicas de Granma, expresó que el legado desde Céspedes hasta Fidel Castro nos conecta y muestra cómo ellos alzaron su voz por el pueblo. Trasciende el tiempo y nos impulsa a la unión que hoy en 2026 necesitamos, para ayudar al pueblo y aportar desde nuestra posición para que Cuba sea la que soñamos.

Marcos Siloes Baez, joven tunero estudiante de la especialidad de títeres de la Academia de arte de Granma, leyó el soneto 10 de octubre escrito por José Martí en evocación del carácter del joven que, con sólo 16 años redactó las líneas, fue estremecido por el momento sublime de la libertad.

Los jóvenes de hoy, afirmó Flabia Argote Llópiz, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) en Bayamo, tienen la misión de empuñar como armas sus ideas, creatividad y activismo en la Red Juvenil Comunitaria para ser útiles a la comunidad, al pueblo, y hacer desde el protagonismo para que el bloqueo, más que excusa, sea motivación para estar en la primera línea.

Carlos Guzmán, especialista de agrotécnia, en su primera visita al reconocido altar sagrado de la Patria, significó que los jóvenes son la continuidad y que se puede contar con ellos con la misma confianza que el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz lo hizo.

César Martín García, quien por más de 30 años se apropió de la historia del alzamiento de 1868 y la narró como director del Museo Monumento Nacional, evocó la historia de aquel amanecer sabatino con neblina en que el sol alumbró el primer día de libertad invocado por el insigne Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo, quien declaró la libertad a sus esclavos e invitó a levantar el machete por la Patria.

René Reyes Vázquez, maestro de juventudes, invitó a los jóvenes a una cita perenne de honor con la Patria, y dio lugar a la presentación del libro Bartolomé Masó: una vida patriótica y heroica, por su autor, Aldo Daniel Naranjo, que refleja la vida del general Bartolomé Masó Márquez, uno de los integrantes del panteón heróico asistente a la alborada de octubre, también reflejo de otros simbolismos de este escenario, que supera al tañer de la campana, la catalina, el jaguey, la bandera.

El historiador hizo una síntesis del primer tomo del texto, y dijo que conocer a Masó es el reto y orgullo de los granmenses, porque la historia nos convida a investigar, analizar, redactar; y predijo que del encuentro con esas líneas, el lector emergerá como un hombre de La Demajagua, patriota y, sobre todo, leal a los principios que forjó La Demajagua en sus hombres y mujeres.

En la cita fueron distinguidos el Periódico La Demajagua a sus 45 años de fundado, trinchera y tribuna de la veracidad y el compromiso, y la Radio en Bayamo en su aniversario 89, compañera fiel de generaciones, voz que nunca se apaga como acompañamiento al pueblo.

También se anunció la 32 Fiesta de la Cubanía, que del 17 al 20 de octubre se realizará en Bayamo, dedicada al 205 del natalicio de Francisco Vicente Aguilera, los 65 años de Palabras a los intelectuales y la Unión de Historiadores de Cuba, y con motivaciones especiales en el centenario del natalicio de Fidel Castro, en los 50 años de la fundación de la provincia Granma, y el orgullo de defender la cultura.

Coherencia de pensamiento y acción, justicia y ejemplaridad, voluntad y perseverancia, son valores que se necesitan para hacer historia, comentó Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Granma.

Presidieron la velada matutina Yanetsy Terry Gutiérrez, gobernadora del oriental territorio; Reynier Beltrán Sánchez, primer secretario de la organización política en Manzanillo; Rossio Naranjo Figueredo, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular, y otros dirigentes políticos y gubernamentales de la provincia, la Unión de Jóvenes Comunistas, personalidades de la cultura, la ciencia y académicos de Granma.

La Demajagua