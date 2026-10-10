Recuerdan en Granma inicio de las luchas independentistas

En el sitio histórico La Demajagua de la provincia de Granma, se realizó un encuentro de generaciones para rememorar el inicio de las luchas independentistas en Cuba el 10 de octubre de 1868. El espacio que contó con la disertación de historiadores locales, y la presentación de un libro con motivo de la fecha, estuvo presidido por Yudelkis Ortíz Barceló, Primera Secretaria del Partido en ese territorio oriental y Yanetsi Terry Gutiérrez, Gobernadora.