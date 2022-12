Génesis de las Manchas de Friman inunda “El reino de este mundo”

En la Galería El Reino de este Mundo de la Biblioteca Nacional José Martí quedó inaugurada la exposición personal “Génesis de las manchas” , del artista de la plástica Raylven Friman.

La muestra tiene la curaduría de Rafael Acosta de Arriba. A continuación compartimos sus palabras de presentación de la nuestra:

Génesis de las Manchas

Exposición Personal

Raylven Friman

Curaduría

Rafael Acosta de Arriba

Galería El Reino de Este Mundo

Biblioteca Nacional de Cuba José Martí

Ciudad de La Habana.

” Para los pintores abstractos, el modelo interior se convierte en un arquetipo ideal.

El último arte idealista de Occidente, ha sido la primera pintura abstracta”

Octavio Paz

No siempre puede uno visitar una provincia del país y toparse con un artista desconocido que te llame la atención de manera particular. Eso me sucedió hace poco más de tres años, cuando visité Bayamo.

Entre las actividades que desarrollé en esa querida ciudad estuvo la visita a la casa taller del pintor Raylven Friman, en el centro de esa histórica ciudad. De las primeras palabras pasamos de inmediato a ver sus cuadros, que amablemente me enseñó y sentí que estaba ante un nuevo talento de la pintura abstracta cubana.

Programada la muestra para inaugurarse en abril de 2020, la pandemia de la Covid 19 se interpuso y demoró su realización, la que ahora se retoma finalmente.

La pintura de Friman me hace evocar dos conceptos concomitantes a la abstracción: la música y las matemáticas. En esos lienzos merodean los misterios del análisis matemático (o Cálculo) y algunas melodías ya instaladas en mi mente. Gestar manchas no puede hacerlo cualquiera, sobre todo si esas manchas pretenden alcanzar la condición de arte. Friman es un abstracto nato. Supe después que lo conocí y conversamos, que su tesis de graduación se basó en esa modalidad del arte pictórico, es decir, él ha estudiado y practica lo abstracto porque lo domina y lo conoce a fondo. Su trazo es caótico dentro de un orden mental, responde a una estrategia premeditada, al menos en sus esencias Juego el pincela desplaza libremente por la superficie tela como siguiendo un ritmo melódico conocido. Es su propia música.

La gama de colores también está predeterminada por ese esbozo cerebral del cuadro. El resto lo pone el talento.

Traducir espacios equivale en primer lugar a interpretarlos y Friman es un intérprete de la experiencia íntima de lo real. Sus imágenes son irreductibles a conceptos, son gestos que son signos, una suerte de fuga hacia adelante, de salirse de moldes, de fugarse de sí mismo a la vez que se expresa. Energía pura de los trazos. Libertad total.

Nuestro artista se sabe parte de una tradición artística rica y poderosa, y de una tradición abstracta en particular, en la que sobresalen nombres como Hugo Consuegra, Antonio Vidal, Pedro de Oraá, José Vincench, Julia Valdés y Rigoberto Mena, entre otros. La potencialidad de nuestra abstracción es considerable y ya tiene más de un siglo de existencia.

Pude ver su muestra anterior, “Azares”, en la galería de la UNEAC en aquellos días en Bayamo y después de apreciarla y de la visita a su casa-taller en octubre de 2019, surgió la idea de gestar “Génesis de las manchas”, que inundará la galería El reino de este mundo, en la Biblioteca Nacional José Marti al cierre del presente año.

Es hora de que el talento de Raylven Friman se de a conocer nacionalmente de forma plena, a pesar de que ya expuso en algunas galerías italianas y lleva casi veinte años creando formas y manchas.

Estoy seguro de que esta muestra será un paso en firme en su ascenso dentro del panorama artístico del país.

Enhorabuena.

Rafael Acosta de Arriba.

(Palabras tomadas del perfil de Facebook de Miguel Kosta)

Foto: Miguel Kosta. /Tomado de su muro de Facebook.

Foto: Miguel Kosta. /Tomado de su muro de Facebook. Foto: Miguel Kosta. /Tomado de su muro de Facebook. Foto: Miguel Kosta. /Tomado de su muro de Facebook. Foto: Miguel Kosta. /Tomado de su muro de Facebook. Foto: Miguel Kosta. /Tomado de su muro de Facebook. Foto: Miguel Kosta. /Tomado de su muro de Facebook. Foto: Miguel Kosta. /Tomado de su muro de Facebook. Foto: Miguel Kosta. /Tomado de su muro de Facebook.

Foto: Diana Iglesias

Foto: Diana Iglesias

Foto: Diana Iglesias

Foto: Diana Iglesias