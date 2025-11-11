Acoge desde hoy La Habana Convención Internacional AFIDE 2025

La Convención Internacional de Actividad Física y Deportes (AFIDE 2025) abre hoy sus puertas en el Palacio de las Convenciones de La Habana, con un amplio programa científico, cuyo tema central está dedicado a la “ciencia para vencer”.

El objetivo del evento es propiciar el intercambio, promoción y divulgación de experiencias y resultados de las investigaciones en el área de las ciencias aplicadas a la Actividad Física y el Deporte, la formación de profesionales, su gestión y dirección, así como la utilización del tiempo libre.

AFIDE 2025 aspira, igualmente, a promover el desarrollo sostenible en el deporte con el fin del mejoramiento de la calidad de vida e impulsar prácticas de vida saludables.

En la jornada de este martes se realiza la inauguración oficial del cónclave, mientras que la clausura está prevista para el próximo viernes 14 de noviembre.

La convención agrupará diferentes eventos como los Simposios de “Cultura Física Terapéutica y Profiláctica”, “Ciencia y Deporte”, “Ciencias Aplicadas al Beisbol, Softbol y Béisbol 5”, y el de “Fútbol Asociado”; los talleres “Educación Física y Deporte para todos”, “Ocio y Tiempo Libre”, “Administración y Gestión de la Cultura Física y el Deporte”, “Deporte y Sociedad”, “La Formación continua del profesional de la Cultura Física” y “Psicología en la Actividad Física y el Deporte”.

Igualmente, la Conferencia Internacional de Deporte de Alto Rendimiento; el Congreso Internacional de Medicina del Deporte y el de Ajedrez Educativo, así como el Foro Global de la Ciencia y la investigación científica.

En la Convención intervendrán delegados de 15 países, más una amplia representación nacional, y están invitadas algunas personalidades como el ministro de Serbia Zoran Gajic, quien disertará sobre la experiencia de su país en la gestión del deporte para todos.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.