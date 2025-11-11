Cierra campaña “De Australia a Cuba con amor”

Más de medio centenar de australianos se sumaron este año a la iniciativa y recorrieron en su conjunto 15 mil 573 kilómetros, superando la distancia de 14 mil 886 kilómetros que separan a La Habana de Canberra.
Lanzada en 2022 como un acto de solidaridad internacional, la cuarta campaña “De Australia a Cuba con amor” comenzó el 13 de septiembre último y se prolongó por ocho semanas, en el transcurso de las cuales sus participantes podían sumar distancias recorridas a pie, en bicicleta, corriendo o nadando.
En Brisbane celebramos la clausura de la campaña con un evento muy especial: un encuentro con la gran nadadora de larga distancia Susie Maroney, quien fue declarada Embajadora Honorífica de esta iniciativa, escribió en su página de Facebook el músico Lachlan Hurse.
Susie –relató- compartió sus extraordinarias experiencias: en 1997 fue la primera persona en cruzar a nado el Estrecho de la Florida entre Cuba y Estados Unidos, y al año siguiente nadó desde México hasta Cuba.
La estelar ex nadadora recordó la calidez del pueblo cubano, su encuentro con Fidel Castro, el interés que él mostró por su bienestar, y su sentido del humor, abundó Hurse, recientemente galardonado con la Orden de la Amistad y quien en esta edición completó su meta de tres mil kilómetros recorridos.
Además de recaudar fondos para adquirir para suministros médicos y donarlos a Cuba, la campaña buscó sensibilizar a la población australiana sobre los desafíos que enfrentan los cubanos como consecuencia del recrudecido bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos a la isla hace más de 60 años.