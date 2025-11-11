Cierra campaña “De Australia a Cuba con amor”

La cuarta edición de la campaña de solidaridad “De Australia a Cuba con amor” concluyó después que sus participantes recorrieran más de 15 mil kilómetros, según un reporte de los organizadores difundido hoy aquí.

Más de medio centenar de australianos se sumaron este año a la iniciativa y recorrieron en su conjunto 15 mil 573 kilómetros, superando la distancia de 14 mil 886 kilómetros que separan a La Habana de Canberra.

Lanzada en 2022 como un acto de solidaridad internacional, la cuarta campaña “De Australia a Cuba con amor” comenzó el 13 de septiembre último y se prolongó por ocho semanas, en el transcurso de las cuales sus participantes podían sumar distancias recorridas a pie, en bicicleta, corriendo o nadando.

En Brisbane celebramos la clausura de la campaña con un evento muy especial: un encuentro con la gran nadadora de larga distancia Susie Maroney, quien fue declarada Embajadora Honorífica de esta iniciativa, escribió en su página de Facebook el músico Lachlan Hurse.

Susie –relató- compartió sus extraordinarias experiencias: en 1997 fue la primera persona en cruzar a nado el Estrecho de la Florida entre Cuba y Estados Unidos, y al año siguiente nadó desde México hasta Cuba.

La estelar ex nadadora recordó la calidez del pueblo cubano, su encuentro con Fidel Castro, el interés que él mostró por su bienestar, y su sentido del humor, abundó Hurse, recientemente galardonado con la Orden de la Amistad y quien en esta edición completó su meta de tres mil kilómetros recorridos.

Además de recaudar fondos para adquirir para suministros médicos y donarlos a Cuba, la campaña buscó sensibilizar a la población australiana sobre los desafíos que enfrentan los cubanos como consecuencia del recrudecido bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos a la isla hace más de 60 años.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959