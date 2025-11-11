Destaca Díaz-Canel potencial para ampliar cooperación con India

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, destacó hoy las potencialidades para continuar fortaleciendo los vínculos de cooperación con la India en varios sectores.

Así lo señaló en X al referirse a su encuentro de este lunes, en el Palacio de la Revolución, con el ministro de Estado para Asuntos Exteriores y Textiles de la India, Pabitra Margherita, quien realiza una visita oficial a la mayor de las Antillas, en el ámbito del aniversario 65 del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba resaltó en su mensaje que en la reunión ambas partes coincidieron en el excelente estado de las relaciones bilaterales.

Margherita subrayó en el intercambio que la India podría fomentar el turismo de sus ciudadanos hacia el país caribeño, en el ámbito de la cooperación multilateral y de las relaciones económicas.

Este lunes, el ministro de Estado para Asuntos Exteriores y Textiles de la India, también entregó oficialmente a las autoridades cubanas el donativo de 20 toneladas de ayuda humanitaria destinado a las provincias afectadas por el huracán Melissa, que incluye un hospital móvil de campaña.

Durante la ceremonia de entrega de la ayuda, junto a los vice primeros ministros Eduardo Martínez Díaz y Oscar Pérez- Oliva Fraga, en la sede del Consejo de Ministros, ambas partes intercambiaron sobre las esferas en las cuales se pueden ampliar los vínculos.

Martínez Díaz explicó el interés de Cuba de ampliar la cooperación en la industria biotecnológica, en el comercio y en la adquisición de medicamentos, materias primas y equipamiento de salud.

Dijo que la Isla, además, puede exportar a la India productos únicos innovados e intercambiar en los campos de la informática, la producción de alimentos, la industria azucarera y en la energía renovable.

Por su parte, Margherita señaló como otras áreas en las que se ampliarían los vínculos la cultura, el deporte, la industria cinematográfica con festivales de cine, y la televisión con el intercambio de telenovelas, todo ello para fortalecer las relaciones pueblo-pueblo.

