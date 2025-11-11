Informática 2026 abogará por la transformación digital

Bajo el lema “Transformación Digital para el Desarrollo Sostenible”, se desarrollará la XX Convención y Feria Internacional Informática 2026 del 24 al 27 de marzo próximo, en el Palacio de Convenciones de La Habana y el recinto ferial Pabexpo, respectivamente.

Ernesto Rodríguez Hernández, viceministro primero de Comunicaciones y presidente ejecutivo de Informática 2026, destacó hoy que el evento tendrá lugar luego de 38 años de la primera edición y a casi dos años de la aprobación de la política para la Transformación Digital, la Agenda Digital Cubana y la Estrategia para el Desarrollo y Uso de la Inteligencia Artificial (IA) en Cuba.

Desde el teatro de ETECSA en el Centro de Negocios de Miramar, en esta capital, señaló que se trabajará para crear alianzas estratégicas y lazos científicos que beneficien e incrementen el acervo cultural de todos los participantes.

La cita estará dirigida a potenciar la estrategia sobre IA en el país, su avance y análisis para su desarrollo futuro y aplicación práctica en los distintos sectores de la economía y la sociedad, argumentó.

Yoandy Lazo Alvarado, director de Desarrollo Tecnológico del Ministerio de Comunicaciones (Mincom) y presidente del Comité Científico de la Convención, resaltó el diseño de 11 eventos científicos para el encuentro que cubrirán temas de telecomunicaciones, gobierno digital, economía digital, contenidos digitales, innovación digital, ciberseguridad, educación y cultura digital, geomática, industria de software, ciencias computacionales e IA.

Se han diseñado también cuatro sesiones especiales, las cuales abordarán temáticas del espectro radioeléctrico, observatorios científicos y la relación con la transformación digital, el vínculo entre las mujeres y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), y un foro de cubanos residentes en el exterior vinculado con las TIC, agregó.

Ariadne Plasencia Castro, presidenta del Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones y de la Feria Internacional Informática 2026, refirió que además del foro empresarial y los habituales stands, se prevé un espacio de presentación de nuevos productos y servicios de manera específica, acogiéndose a la IA, economía digital, ciberseguridad, infraestructura, conectividad y acceso digital, educación y cultura digital, y gobierno digital.

Manifestó que se pretende implementar servicios para que los participantes en Pabexpo disfruten de las bondades de la tecnología, no solo desde la propia organización sino también desde el consumo.

Enfatizó en que la feria tendrá dos concursos, Panorama de las TIC en Cuba y otro orientado al diseño y modalidades de exhibición.

Se dedicará también un espacio al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, a conmemorarse en 2026, por su papel relevante en el desarrollo de la informática y las comunicaciones en la mayor de las Antillas.

Ernesto Vallín Martínez, director general de Informática del Mincom y jefe de la Comisión Panorama de las TIC en Cuba, ofreció pormenores sobre el certamen y exhortó a continuar aportando a la transformación digital de la sociedad.

La XX Convención y Feria Internacional Informática 2026 celebrará dos décadas como el evento más importante de su tipo en Cuba y un referente para la región de América Latina y el Caribe.

