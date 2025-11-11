Pondera Díaz-Canel resultados de paratletas cubanos en Chile

Miguel Díaz-Canel, Presidente de Cuba, ponderó el desempeño de los atletas que representaron al país en los recién finalizados VI Juegos Parapanamericanos Juveniles de Chile.

En su cuenta oficial en X, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba subrayó que la delegación de la isla, con presencia en solo cuatro deportes, alcanzó 29 medallas, entre ellas 12 títulos.

“Felicidades muchachos por desafiar a la vida y ganar”, concluyó el jefe de Estado.

Cuba, representada solo en cuatro deportes, alcanzó 29 medallas, cifra superior a la obtenida en la anterior edición de Bogotá 2023.

Los atletas cubanos acumularon 12 medallas de oro, 13 de plata y cuatro de bronce, ubicando a Cuba séptima por países, antecedida por Brasil, Colombia, México, Chile, Ecuador y Venezuela.

