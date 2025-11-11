Solidario el Ministerio del Interior con provincias orientales

Un amplio movimiento solidario despliega el Ministerio del Interior (Minint) en el país para que lleguen las donaciones de sus fuerzas a los afectados por el huracán Melissa en las provincias orientales.

Por /

El organismo, en su información, consigna dos mil entregas en las direcciones provinciales y municipales de los Comités de Defensa de la Revolución, que incluyen prendas de vestir, calzado, aseo, artículos y útiles del hogar, entre otros.

   Añade que en los últimos días, la campaña comprendió donativos  de sangre, movilizaciones hacia la producción de alimentos, labores constructivas y de higienización en los territorios impactados, donde se ha priorizado la ayuda directa a los más necesitados, a través de las organizaciones de base del Partido Comunista de Cuba, de la Unión de Jóvenes Comunistas y del Síndicato Nacional de Trabajadores Civiles de la Defensa.

   Igualmente, artistas aficionados del Minint se han sumado a las brigadas conformadas por las instituciones culturales de los enclaves en cuestión.

Agencia Cubana de Noticias

Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.

