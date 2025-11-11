A 15 días de Melissa, el Consejo de Defensa de Granma evalúa la recuperación paulatina del territorio

El Consejo de Defensa Provincial en Granma, bajo la dirección de Yudelkis Ortiz Barceló, presidenta, y Yanetsy Terry Gutiérrez, vicepresidenta, sostuvo una reunión para revisar las medidas adoptadas por los subgrupos provinciales en la fase recuperativa tras el paso del huracán Melissa en la Provincia de Granma.

Durante la jornada anterior, los especialistas de la Empresa Eléctrica explicaron que se logró reconectar la provincia de Granma al Sistema Electroenergético Nacional a través de la Central Termoeléctrica Renté, en Santiago de Cuba. Si bien esta operación permitió suministrar fluido eléctrico a los 13 municipios granmenses, este suministro no fue suficiente para suplir la demanda total. Como resultado, aún hoy persisten afectaciones, con comunidades que acumulan varios días sin el servicio.

Asimismo, el subgrupo de alimentos enfatizó en la necesidad de recuperar los daños causados en el sector. Alrededor de 680 hectáreas de cultivos fueron recuperadas, así como 34 cabezas de ganado mayor y 37 de ovino-caprino. Mientras que se recolectaron 1500 latas de café y 32 hectáreas de arroz.

De igual manera, en un primer momento se distribuye 1 libra de arroz per cápita en las bodegas de las Zonas de Defensa, quedando pendientes 257 en la provincia. Posteriormente serán entregadas 3 libras del cereal en las bodegas. Ambos procesos pueden ser simultáneos, en dependencia de la situación en cada territorio.

En cuanto a los recursos hidráulicos, los especialistas añadieron que los embalses mantienen un 76% de su capacidad de llenado y vierten 491 metros cúbicos por segundo.

Además, de 21 equipos de bombeo evacuados, solo quedan pendientes El Sombrero y Cayamas; en este último trabajarán para su funcionamiento durante la jornada.

Para mejorar el abasto de agua en los territorios, dos plantas de tratamiento fueron instaladas en Cauto Cristo y Río Cauto, y continúan los viajes en pipas hasta las comunidades. Ayer se alcanzó la cifra de 172, de ellos 33 en Bayamo. En el centro urbano fue reparado además el Pozo 42, que otorga más de 400 litros al municipio.

En Granma aún 1247 personas se mantienen en los 8 centros de protección certificados para ello, ubicados en 4 municipios de la provincia: Cauto Cristo (23), Bayamo (56), Jiguaní (5) y Río Cauto (1163). En el último caso, la mayoría son habitantes de la comunidad El Mango, quienes regresarán paulatinamente hacia sus hogares durante el día de hoy. Hasta el momento, 162 mil 69 granmenses regresaron a sus hogares.

Las autoridades insisten en enfrentar la situación epidemiológica mientras transcurre la etapa de recuperación en la provincia. Granma necesita de todas las manos para devolver la normalidad al territorio.

Cheila Aguilera Riquenes