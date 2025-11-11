Granma se reconecta al SEN, pero los apagones persisten

La provincia de Granma se reconectó al Sistema Electroenergético Nacional (SEN) este martes a las 11:19 am, tras sufrir una desconexión atípica causada por el huracán Melissa. Sin embargo, esta reconexión parcial no ha sido suficiente para eliminar los frecuentes apagones que afectan a miles de clientes en la provincia.

La sincronización se logró a través de las líneas de 110 kV de Contramaestre-Bayamo, con una disponibilidad inicial de 16 megawatts que se prevé aumentar de forma paulatina, según informó la Empresa Eléctrica de Granma en sus redes sociales. La desconexión original fue causada por los fuertes vientos del huracán que derribaron seis torres de la línea de 220 kV que lleva electricidad desde Cueto hasta Bayamo.

A pesar de esta reconexión, los severos daños en la infraestructura local y el déficit de generación que arrastra el país impiden un servicio estable. Hasta este lunes, se había logrado energizar al 78.24% de los clientes en la provincia, lo que equivale a 220,905 usuarios. Los reportes detallan afectaciones cuantiosas en la infraestructura, incluyendo 257 postes dañados, 28 transformadores afectados y más de 200 kilómetros de líneas eléctricas con daños.

En las publicaciones oficiales en Facebook, habitantes de municipios como Yara, Jiguaní y áreas de Bayamo expresan su frustración por la prolongada falta de servicio. Un usuario comentó sobre el impacto en la vida diaria: “Las leches de los niños se echan a perder, hay que comprarla bien cara y por gusto”.

Mientras tanto, una fuerza conjunta de varias empresas eléctricas del país acopia recursos en la zona de Dos Ríos para agilizar la recuperación total. El acceso al lugar exacto donde yacen las estructuras caídas sigue siendo imposible debido al agua y el fango, por lo que la estrategia es tener todo listo para iniciar los trabajos en cuanto las condiciones del terreno lo permitan.

