Autoridades de Gaza denuncian violaciones israelíes a la tregua

El Ejército israelí cometió 282 violaciones desde la entrada en vigor de la tregua en Gaza, el 10 de octubre, acciones que causaron la muerte a 242 personas y heridas a 620, denunció hoy una fuente del territorio.

La Oficina de Medios de Prensa del Gobierno acusó a ese país de continuar sus ataques “de manera flagrante y sistemática” en franca violación de las normas y convenciones internacionales.

Desde el inicio del alto el fuego, las Fuerzas Armadas israelíes ejecutaron 124 bombardeos, abrieron fuego en 88 ocasiones, participaron en 52 operaciones de demolición, lanzaron 12 incursiones en barrios residenciales y arrestaron a 23 palestinos, precisó.

La Oficina responsabilizó al gobierno de Benjamin Netanyahu por las repercusiones humanitarias y de seguridad de esas violaciones, que consideró una amenaza al acuerdo para detener el conflicto.

También solicitó la apertura inmediata y completa de todos pasos fronterizos de Gaza para facilitar la entrada de camiones cargados con alimentos, medicinas, agua, combustible y otros artículos de primera necesidad.

En especial, reclamó reabrir el cruce de Rafah, fronterizo con Egipto y que representa la principal puerta del enclave costero.

La apertura de Rafah permitiría evacuar a miles de enfermos y heridos que necesitan tratamiento urgente en el exterior por la falta de equipos y medicamentos en el territorio, subrayó.

