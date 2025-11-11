Celebran aniversario 61 de Sociedad de Amistad Rusia-Cuba

La Sociedad Rusa de Amistad con Cuba conmemoró este martes el aniversario 61 de la elección de Yuri Gagarin como presidente de la entonces Sociedad de Amistad Soviético-Cubana, acontecimiento ocurrido durante la visita oficial a Moscú de una delegación cubana encabezada por el Comandante Ernesto Che Guevara, precisó el sitio Cubaminrex.

La institución resaltó que aquel hecho marcó un hito en la consolidación de los vínculos de cooperación y solidaridad entre ambos países. Desde su fundación, la Sociedad ha mantenido como misión central el fortalecimiento de los lazos culturales, científicos y humanitarios entre la Federación de Rusia y la República de Cuba, y actualmente cuenta con 47 filiales y más de 400 miembros activos en todo el territorio ruso.

En este nuevo aniversario, la organización reafirmó el compromiso de impulsar proyectos conjuntos en los ámbitos científico y cultural, promover el intercambio académico y acompañar iniciativas solidarias que refuercen la amistad entre ambos pueblos.

Como parte del contexto de cooperación bilateral, el 8 de noviembre se reanudaron los vuelos directos entre Moscú y Holguín, con la llegada de un avión de la compañía Nordwind al Aeropuerto Internacional Frank País, principal puerta de acceso a la provincia nororiental cubana.

El vuelo inaugural fue recibido con el tradicional arco de agua y marca la reactivación de una ruta interrumpida por la pandemia de COVID-19. La aerolínea, con experiencia en el itinerario desde 2017, empleará aviones de gran capacidad para cubrir los más de nueve mil kilómetros que separan ambas ciudades.

Autoridades cubanas señalaron que la reapertura de la ruta aérea constituye un paso significativo para el turismo en Holguín y para el fortalecimiento de los vínculos entre Cuba y Rusia, en un contexto de creciente cooperación bilateral.

