Reapertura de Gobierno de EEUU parece cerca tras 42 días de cierre

Al entrar hoy en su día 42 parece que el cierre gubernamental más largo en la historia de Estados Unidos terminará pronto tras la aprobación en el Senado de una medida de financiación que finalizará el estancamiento.

Después de más de una decena de votaciones fallidas y negociaciones maratónicas, la Cámara Alta logró pasar la propuesta con el apoyo de ocho demócratas. La votación se saldó 60-40 y ahora el proyecto de ley reformado requerirá que lo avale el pleno de la Cámara de Representantes.

Pero surgen críticas hacia los senadores demócratas que se unieron con los republicanos anoche para pasar la medida, porque no garantizaron -dicen- la exigencia de su partido de asegurar una extensión de los subsidios mejorados de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, que ayudan a millones de estadounidenses a pagar un seguro.

Los senadores demócratas que defendieron el cierre del gobierno por sus demandas relacionadas con la atención médica, expresaron frustración después de que sus colegas cruzaran las líneas partidistas para respaldar un compromiso que no garantiza que la extensión de esos subsidios mejorados se convierta en ley.

Para el legislador Andy Kim, lo que “acaba de ocurrir en la cámara del Senado fue una absoluta desgracia”, mientras, el líder de la minoría en la Cámara Alta, Chuck Schumer, ahora enfrenta críticas de algunos progresistas frustrados.

El acuerdo alcanzado, que se espera firme el presidente Donald Trump, restauraría servicios críticos como la financiación del programa federal de asistencia alimentaria (los llamados cupones SNAP), así como el pago para cientos de miles de trabajadores federales.

La Cámara Baja celebrará el sufragio sobre el proyecto de ley mañana.

Según un aviso del jefe de bancada mayoritaria, el republicano Tom Emmer, “las primeras votaciones pueden ocurrir desde las 4:00 p.m. (hora local) del miércoles, y se esperan varias rondas de votación”.

En los próximos días la atención se centrará en el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y los miembros de ese órgano del legislativo, quienes están regresando a Washington después de haber estado en sus distritos desde mediados de septiembre.

El actual cierre superó al de diciembre de 2018- enero de 2019, que fue de 35 días. En ese caso en el primer mandato de Trump (2017-2021).

