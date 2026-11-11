Cuba busca botín dorado en Abierto de Boxeo en China

Nueve peleadores de Cuba buscarán aumentar hoy la vitrina dorada del buque insignia del deporte de la isla en la final del Abierto Internacional de Boxeo de Guizhou, en China.

A la lid, que se disputa en el gimnasio del Centro Deportivo Olímpico de la ciudad de Zunyi, asistieron más de 140 púgiles de 11 países.

Cuba llevó al torneo 13 pugilistas entre ambos sexos, y dos mujeres de las seis asistentes, así como el pleno de los siete hombres tratarán de conquistar los títulos de sus respectivas divisiones.

El campeón olímpico de Paris 2024 Erislandy Álvarez, de los 65 kilogramos, quien regresó a la alta competición después de una intervención quirúrgica, encabeza al equipo en el apartado varonil.

El astro cienfueguero debutó con nocaut en el segundo asalto al chino Mustafa Mukhatar y luego venció por decisión unánime de 5-0 al uzbeko Asadbek Radjabov, para asegurar su presencia en la discusión del oro, según la publicación Cuba camino a los Ángeles 2028.

Delbys Abreu, de los 55 kilogramos, encadenó tres triunfos al hilo sobre el filipino Ronel Suyom, por 5-0, y los chinos Tang Xiong, por 4-0, y Jiahao Huang, por 5-0, en uno de los recorridos más destacados de la delegación.

A la final del certamen también avanzaron Keilor García, en los 80 kilogramos, y la campeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 Dayira Mesa, en los 70 kg para damas, ambos vencedores por decisiones unánimes ante rivales locales.

Fredisney Morales, de los 90 kilogramos, aseguró su boleto con una victoria de 3-2 sobre Amuza Abduwali, también de China.

La relación de finalistas por Cuba la completan Ángel Sober, en los 50 kilogramos; Rolando Martínez, en 60; Joel Duvergel, en más de 90; y Carisney García, en la división de los 54 kilos femeninos.

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