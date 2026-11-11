Cuba conoce rivales de ronda de consuelo en Mundial sub-23 de béisbol

Si en el apartado B Venezuela, único invicto en el torneo, Japón y Corea del Sur sacaron sus pasajes a la superronda una jornada antes del cierre de esa instancia, en el A hubo que esperar al último out para decidir los sobrevivientes.
Australia y Puerto Rico aseguraron los primeros puestos de ese apartado con cuatro y tres victorias, respectivamente, en cinco presentaciones.
La victoria de Chequia sobre el anfitrión Nicaragua en el el último juego de la noche produjo un cuádruple empate entre los demás con saldo de 2-3, que se resolvió a favor de Taipéi de China por el sistema de desempate del torneo.
Para la ronda de colocación Cuba enfrentará a a partir de mañana y hasta el sábado a Chequia en la ciudad de León, Panamá en Masaya y Nicaragua en el Nacional Soberanía, por ese orden.
Los caribeños arrastran a esa instancia por los puestos del siete al 12 un triunfo (Sudáfrica) y una derrota (Gran Bretaña).
Cuba exhibe como mejor resultado histórico el cuarto lugar de la cita de 2021 y un año después descendieron al décimo lugar.