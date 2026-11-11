Cuba conoce rivales de ronda de consuelo en Mundial sub-23 de béisbol

El Mundial sub-23 de béisbol cumple hoy su única fecha de descanso tras una fase preliminar concluida el lunes en un grupo y el martes por la noche en el otro.

‎ Si en el apartado B Venezuela, único invicto en el torneo, Japón y Corea del Sur sacaron sus pasajes a la superronda una jornada antes del cierre de esa instancia, en el A hubo que esperar al último out para decidir los sobrevivientes.

‎ Australia y Puerto Rico aseguraron los primeros puestos de ese apartado con cuatro y tres victorias, respectivamente, en cinco presentaciones.

‎ La victoria de Chequia sobre el anfitrión Nicaragua en el el último juego de la noche produjo un cuádruple empate entre los demás con saldo de 2-3, que se resolvió a favor de Taipéi de China por el sistema de desempate del torneo.

‎ Para la ronda de colocación Cuba enfrentará a a partir de mañana y hasta el sábado a Chequia en la ciudad de León, Panamá en Masaya y Nicaragua en el Nacional Soberanía, por ese orden.

‎ Los caribeños arrastran a esa instancia por los puestos del siete al 12 un triunfo (Sudáfrica) y una derrota (Gran Bretaña).

‎ Cuba exhibe como mejor resultado histórico el cuarto lugar de la cita de 2021 y un año después descendieron al décimo lugar.

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