Donativo para mujeres operadas por cáncer de mama

Más de 700 mujeres mastectomizadas por cáncer de mama -la neoplasia más frecuente tanto en Cuba como a nivel mundial- serán beneficiadas con un donativo fruto de la solidaridad.

La donación, resultado de la cooperación entre el Proyecto Sociocultural Cabildo Quisicuaba y la Fundación Holandesa Prótesis de Mama para Alas por la Vida, comprende prótesis mamarias, prendas especiales y otros accesorios.

Según el post del colega Randy Perdomo, el gesto solidario contribuirá a mejorar la calidad de vida, autoestima, imagen corporal y bienestar integral de las pacientes.

Precisa que entre los recursos donados se encuentran prótesis externas de silicona, sostenes especiales, ropa interior adaptada, prótesis postoperatorias, pelucas, trajes de baño diseñados para utilizar estos aditamentos, vestidos, camisas, pantalones, cojines para aliviar el dolor y materiales para estomas.

La nota revela que dicha contribución tiene como objetivo brindar apoyo material y emocional a las mujeres que han atravesado una mastectomía, favorecer su autocuidado y asistir su recuperación desde una perspectiva integral.

La llegada del donativo al Hospital provincial Faustino Pérez fue acompañada por estudiantes de Medicina, trabajadores de Servicios Generales, especialistas de la consulta multidisciplinaria y representantes del proyecto, quienes compartieron este momento de compromiso colectivo y enaltecieron una alianza sostenida de cooperación y solidaridad.

Radio Bayamo