Garantizan mejoría del servicio con nuevos equipos de bombeo de agua en Manzanillo

La incorporación de siete equipos de bombeo, para el abasto de agua a la población de Manzanillo, en la provincia de Granma, fue destacada por el ingeniero Yunior González Núñez, vicepresidente primero del Grupo Empresarial Agua y Saneamiento del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, durante el espacio televisivo Buenos días, de este martes.

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González Núñez señaló que la sustitución,  con  nuevas bombas  de alto porte, por  equipos que tenían  desgastes, roturas mecánicas y  eléctricas  o  tiempo de explotación,  forma parte del esfuerzo económico que hace el país, para fortalecer  el suministro del preciado líquido.

Explicó  que se encuentran ya instalados seis; debe concluirse  el séptimo y la puesta en marcha  de tres de ellos,  está condicionada a trabajos con la Unión Nacional Eléctrica, donde además,  se  sustituyen   transformadores, para que de manera conjuntas queden  en  condiciones técnicas óptimas  y  confiable el servicios en todo el municipio.

¨Manzanillo  tiene un sistema de abasto complejo, cuando confluyen  cotas topográficas  muy bajas,  pegadas casi al nivel del mar,   y otras que son muy elevadas, zonas altas o lomas,  como es característica de la ciudad,  pues se complejiza el  lograr las presiones de aguas de manera estable en todas las partes y garantizar el servicio  a la población¨.

El ingeniero dijo que con estos equipos  van a  dar un cambio  sustancial en la calidad del  servicio  toda vez que  con ellos se  garantizará  los niveles  y las presiones en los tanques  de manera equitativa.

La Demajagua

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