Garantizan mejoría del servicio con nuevos equipos de bombeo de agua en Manzanillo

La incorporación de siete equipos de bombeo, para el abasto de agua a la población de Manzanillo, en la provincia de Granma, fue destacada por el ingeniero Yunior González Núñez, vicepresidente primero del Grupo Empresarial Agua y Saneamiento del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, durante el espacio televisivo Buenos días, de este martes.

González Núñez señaló que la sustitución, con nuevas bombas de alto porte, por equipos que tenían desgastes, roturas mecánicas y eléctricas o tiempo de explotación, forma parte del esfuerzo económico que hace el país, para fortalecer el suministro del preciado líquido.

Explicó que se encuentran ya instalados seis; debe concluirse el séptimo y la puesta en marcha de tres de ellos, está condicionada a trabajos con la Unión Nacional Eléctrica, donde además, se sustituyen transformadores, para que de manera conjuntas queden en condiciones técnicas óptimas y confiable el servicios en todo el municipio.

¨Manzanillo tiene un sistema de abasto complejo, cuando confluyen cotas topográficas muy bajas, pegadas casi al nivel del mar, y otras que son muy elevadas, zonas altas o lomas, como es característica de la ciudad, pues se complejiza el lograr las presiones de aguas de manera estable en todas las partes y garantizar el servicio a la población¨.

El ingeniero dijo que con estos equipos van a dar un cambio sustancial en la calidad del servicio toda vez que con ellos se garantizará los niveles y las presiones en los tanques de manera equitativa.

La Demajagua