Tren Bayamo-Manzanillo ampliará sus salidas de domingo a viernes en iguales horarios

«El tren que enlaza Bayamo y Manzanillo, ampliará su circulación a partir del día 15 de noviembre, de domingo a viernes, en tanto los sábados se reservará para labores de limpieza y mantenimiento», informó Yuritza Licea Ampudia, directora de la Unidad Empresarial de Base Ferrocarriles Granma.

La salida desde Bayamo será de domingo a viernes a las 5:15 p. m., mientras que el regreso desde Manzanillo está previsto de lunes a sábado a las 5:00 a. m.

El tren continúa con cuatro coches un expreso, y capacidad aproximada para 800 pasajeros.

Licea Ampudia aclaró que la ruta pertenece al sistema estatal y no cuenta con la participación de actores económicos no estatales.

El combustible se suministra a través de la Unión de Ferrocarriles de Cuba, y su disponibilidad condicionará la estabilidad de las circulaciones.

Radio Bayamo