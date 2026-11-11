Cuba y Rusia estrechan lazos empresariales en el foro FIHAV-Rusia 2026

Es prioridad del gobierno cubano retomar la senda del crecimiento económico y, para ello, cuenta con el empresariado ruso, al que ofrece su apoyo, refirió este miércoles el viceprimer ministro cubano, Oscar Pérez-Oliva.

El también ministro del Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba envió un mensaje online para saludar a los participantes del foro empresarial FIHAV-Rusia 2026, que se desarrolló en la sede de la Cámara de Comercio e Industrias rusa en Moscú, y al cual asistió la agencia Prensa Latina.

Pérez-Oliva recordó que Cuba enfrenta un complejo escenario como consecuencia del restablecimiento a niveles extremos del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra el país caribeño, al cual Rusia ha manifestado un firme rechazo.

Igualmente, recordó la sólida relación de amistad entre ambos países, que supera la prueba del tiempo, ya que ambas naciones comparten desafíos comunes y libran juntas complejas batallas de las que siempre han salido victoriosas.

Por su parte, el viceprimer ministro ruso, Dmitri Chernischenko, quien también envió un videomensaje al evento —organizado por el Consejo Empresarial Rusia-Cuba conjuntamente con el Comité Nacional de Asistencia a la Cooperación Económica con los Países de América Latina—, refirió que el intercambio comercial entre su país y Cuba aumentó aproximadamente un tercio entre enero y agosto de 2026.

“Vemos que empresas rusas mantienen el interés por comercializar sus productos en el mercado cubano e importar mercancías de Cuba. Estas importaciones subieron un 40 por ciento en 2026”, dijo Chernischenko.

El embajador cubano en Moscú, Enrique Orta, al referirse a las posibilidades que ofrece la nación antillana, dijo que Cuba implementa profundas transformaciones económicas y sociales, aprobadas soberanamente por su gobierno.

Se trata, refirió Orta, de acciones dirigidas a reactivar la economía y, al propio tiempo, reforzar y perfeccionar los mecanismos de protección social, a la par que se implementan y diversifican las oportunidades para los inversionistas y se atienden las preocupaciones de la comunidad empresarial extranjera presente en Cuba.

El evento, que precede a la XLII edición de la Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2026), que se celebrará del 24 al 26 de noviembre en la capital cubana, contó con una numerosa asistencia de empresarios federales y regionales rusos de potenciales sectores de trabajo, como el turismo, el agropecuario, la biotecnología, la medicina, el transporte, la industria y la cosmética.

(Con información de Prensa Latina)

Cubadebate